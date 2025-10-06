FOTOGALERIJA Nakon 33 godine novi moderni višenamjenski semafor je stigao na Olimpijski bazen u ŠC Bazeni Poljud

Plivači, vaterpolisti i ljubitelji vodenih sportova u Splitu s nestrpljenjem su dočekali postavljanje novog elektroničkog semafora na Olimpijskom bazenu na Poljudu, čime je okončano razdoblje od više od 30 godina u kojem je bazen bio bez funkcionalnog sustava za praćenje rezultata.

Opremanjem Olimpijskog bazena semaforom omogućeno je i odvijanje paralelnih sportskih programa na bazenima u okviru ŠC Bazeni – Poljud. Novi sportski semafor ima aplikacije za kompletno praćenje vodenih sportova: vaterpola, plivanja kao i sinkroniziranog plivanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Novi semafor nije namijenjen samo za precizno mjerenje vremena i rezultata tijekom natjecanja i treninga, već je riječ o višenamjenskom medijskom ekranu koji će, uz sportske rezultate, imati i mogućnost prikazivanja reklamnih poruka, što otvara nove ekonomske perspektive za financiranje sportskih aktivnosti. Posebna novost je i mogućnost kvalitetne prezentacije i najave sportaša tijekom takmičenja kao i prikazivanje i ponavljanje određenih trenutaka sa natjecanja, slično dinamičnim prikazima koji se viđaju na velikim sportskim događajima, čime će se dodatno obogatiti iskustvo gledatelja i približiti atmosferu iz bazena publici", otkrili su iz Javne ustanove Šporski objekti Split.

"Izuzetno smo sretni što su bazeni Poljud napokon dobili semafor kakav i zaslužuju. Ovo je investicija u budućnost naših plivača, vaterpolista i ostalih sportaša, ali i u kvalitetu sportskog turizma u Splitu. Zahvaljujući ovom projektu, moći ćemo organizirati još veća i značajnija natjecanja.

Projekt je financiran vlastitim sredstvima Ustanove, a vrijednost investicije je 99.975,00 €. Ovaj potez predstavlja važan korak u osiguravanju vrhunskih uvjeta za trening i natjecanje, čime se Split ponovno pozicionira kao važan centar vodenih sportova u Hrvatskoj", naglasili su iz Javne ustanove Šporski objekti Split te su nadodali.

"Kao Ustanovi u interesu nam je kontinuirano poboljšanje uvjeta za sve sportaše, kako bi im omogućili što bolje funkcioniranje i postizanje vrhunskih rezultata", zaključili su iz Javne ustanove Šporski objekti Split.