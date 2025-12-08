Close Menu

FOTOGALERIJA Na dalmatinskom otoku pokrenuta prva cjelovita zaštita rimske villae rusticae

Otkriven je složeni arhitektonski sklop s razvojnim fazama od 1. do kasnog 4. stoljeća

Arheološki lokalitet rimske villae rusticae Bunje – Novo Selo, na području općine Selca na Braču, jedno je od vrijednijih rimsko-provincijalnih nalazišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tijekom arheoloških istraživanja provedenih od 2015. do 2020. godine otkriven je složen arhitektonski sklop s razvojnim fazama od 1. do kasnog 4. stoljeća. Nalazi uključuju stambene i gospodarske dijelove, kao i brojne podne mozaike te hidrauličke žbuke, što svjedoči o naprednoj tehnološkoj i kulturnoj tradiciji antičkog razdoblja.

Lokalitet nakon istraživanja prepušten propadanju

Nakon dovršetka istraživanja, lokalitet je zbog složenih administrativnih okolnosti i izvora financiranja ostao izložen nepovoljnim vremenskim uvjetima, bujanju vegetacije i ubrzanom propadanju. Posebno su stradavali dijelovi koji su izvorno bili projektirani kao spremnici za tekućine ili podovi termi.

U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Institutom za arheologiju u Zagrebu i Općinom Selca, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu tijekom 2024. i 2025. godine pokrenula je prvu sveobuhvatnu fazu konzervatorsko-restauratorskog programa zaštite lokaliteta.

Što je sve napravljeno u sklopu projekta

U okviru projekta tim Odsjeka za konzervaciju-restauraciju proveo je niz ključnih aktivnosti. Izrađena je detaljna dokumentacija stanja lokaliteta, uključujući foto dokumentaciju, 3D modele i aerofotogrametriju. U specijaliziranim laboratorijima provedene su dijagnostičke analize mortova, žbuka i tesera. Na terenu je uklonjena vegetacija i očišćene su najugroženije površine, a krhki mozaici i žbuke obrubljeni su te početno stabilizirani.

Poseban naglasak stavljen je na implementaciju reverzibilnog zaštitnog sustava zatrpavanja, u skladu s međunarodnim smjernicama. Taj je sustav tijekom 2025. godine uveden na najizloženijim dijelovima lokaliteta, a prilagođen je arhitektonskoj funkciji antičkih bazena kako bi spriječio stagnaciju vode, jedan od glavnih čimbenika ubrzanog propadanja podnica.

U radovima su sudjelovali i studenti specijalističkog usmjerenja konzervacije-restauracije zidnih slika i mozaika, čime je projekt dobio i snažnu edukacijsku komponentu.

"Bunje kao mozaik prošlosti – zalog budućnosti"

Projekt naziva "Bunje kao mozaik prošlosti – zalog budućnosti" predstavlja prvu cjelovitu inicijativu usmjerenu prema dugoročnoj zaštiti, očuvanju i valorizaciji lokaliteta Bunje. Utemeljen je na principima preventivne konzervacije, interdisciplinarne suradnje i suvremenih metodologija dokumentacije.

Dugoročni cilj projekta jest omogućiti održivo upravljanje lokalitetom te stvoriti preduvjete za njegovu buduću prezentaciju i uključivanje u kulturno-turističke programe Općine Selca.

Partneri i financijska potpora

Projekt se provodi uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije kroz Program sufinanciranja projekata arheološkog turizma. U partnerstvu sudjeluju Institut za arheologiju u Zagrebu, Splitsko-dalmatinska županija koja je izdvojila najveći dio sredstava za kampanju u 2025. godini, Općina Selca, lokalna zajednica i vlasnik zemljišta g. Ivica Škrpac. Njihova potpora bila je ključna za realizaciju terenskih radova i izradu stručnog elaborata.

Nositelji aktivnosti su dr. sc. Tonči Borovac, izv. prof., Krešimir Bosnić, viši predavač, i Nikola Radošević, doc. art., svi s Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Fotografije uz projekt potpisuju Krešimir Bosnić i Nikola Radošević.

