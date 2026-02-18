Close Menu

FOTOGALERIJA Marešić se priključio Bijelima: Konkurira za utakmicu protiv Rijeke!

Prvi trening na Poljudu
Dario Marešić

Dario Marešić danas se priključio Hajdukovoj momčadi i odmah se stavio na raspolaganje stručnom stožeru uoči sljedećih izazova. Novi stoper Bijelih ovim je dolaskom dodatno pojačao konkurenciju u posljednjoj liniji, a njegov priključak momčadi otvara mogućnost nastupa već u nadolazećem ogledu protiv Rijeke.

Hajduk je Marešića doveo kao važno rješenje u obrani za ključan dio sezone, a prvi dan s ekipom iskoristio je za upoznavanje suigrača i rad prema zahtjevima trenera.

dario maresic nn 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Pogledajte fotogaleriju – u nastavku donosimo prizore s prvog treninga Hajduka na kojem je sudjelovao i Dario Marešić.

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0