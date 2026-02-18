FOTOGALERIJA Marešić se priključio Bijelima: Konkurira za utakmicu protiv Rijeke!

Dario Marešić danas se priključio Hajdukovoj momčadi i odmah se stavio na raspolaganje stručnom stožeru uoči sljedećih izazova. Novi stoper Bijelih ovim je dolaskom dodatno pojačao konkurenciju u posljednjoj liniji, a njegov priključak momčadi otvara mogućnost nastupa već u nadolazećem ogledu protiv Rijeke.
Hajduk je Marešića doveo kao važno rješenje u obrani za ključan dio sezone, a prvi dan s ekipom iskoristio je za upoznavanje suigrača i rad prema zahtjevima trenera.
Pogledajte fotogaleriju – u nastavku donosimo prizore s prvog treninga Hajduka na kojem je sudjelovao i Dario Marešić.
Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
2
0
0
0
0
0
0