FOTOGALERIJA Ljudi su danas uživali na Zvončacu i Sustipanu. Dokad će tako?

Split je danas dočekao dugo priželjkivani predah od sivila i kišnih epizoda. Na Zvončacu i Sustipanu osjetio se miris nadolazećeg proljeća – sunce je napokon ugrijalo grad, a ugodnih oko 12 stupnjeva Celzijevih izmamilo je brojne Splićane van.

Prizori s dvije omiljene gradske šetnice najbolje svjedoče koliko su se građani zaželjeli pravog, toplog i stabilnog dana. Parkovi i staze bili su puni šetača, rekreativaca i ljubitelja prirode, a terase su se ponovno napunile onima koji su kavu odlučili popiti na otvorenom.

Mnogi su iskoristili sunčani trenutak za laganu tjelovježbu, trčanje ili vožnju bicikla, dok su drugi jednostavno šetali i upijali atmosferu. Nije nedostajalo ni kućnih ljubimaca – psi na povodcima bili su među najčešćim prizorima, a vlasnici su, čini se, jednako uživali u rijetkom vremenskom "poklonu".

Ipak, vremenska idila neće potrajati. Već sutra stiže promjena vremena, a današnje sunce dolazi kao kratki predah – kako kažu mnogi, Split danas uživa "između dvije ciklone".