FOTOGALERIJA Kako danas izgleda Žnjan?

Mirno je na Žnjanu

Danas smo obišli Žnjan, nekoliko mjeseci nakon njegova otvorenja početkom ljeta. Kao što smo i ranije pisali, tako je i danas – na više se mjesta još nalaze ograde i mehanizacija. Dio objekata nije u funkciji, a hortikulturno uređenje tek je djelomično dovršeno. Građani se šetaju i koriste prostor, ali Žnjan je i dalje spoj javnog prostora i aktivnog gradilišta.

Projekt koji traje više od godinu i pol

Podsjetimo, radovi na uređenju Žnjanskog platoa započeli su početkom 2024. godine, a službeno otvorenje održano je 21. lipnja 2025. Projekt je vrijedan više od 45 milijuna eura i obuhvaća izgradnju šetnice, plaže, amfiteatra, sportskih terena i podzemne garaže.

Iako su glavni građevinski radovi dovršeni prije ljeta, završne faze – poput hortikulture, rasvjete i unutarnjeg uređenja – još traju.

Kako Žnjan izgleda nakon sezone

U listopadu Žnjan djeluje mirnije nego tijekom sezone. Plaža je dostupna, a šetnica uglavnom čista i prostrana, no ponegdje su još prisutni tragovi gradnje. Prema najavama Grada Splita, radovi bi trebali biti završeni do kraja godine, no tempo ovisi o vremenskim uvjetima i tehničkim dozvolama.

Iako je Žnjan službeno otvoren i građanima dostupan, projekt još nije dovršen. Prostor trenutačno funkcionira kao prijelaz između novouređenog obalnog dijela i radne zone u završnoj fazi. No ipak, svi se u jednom slažu – puno je bolje nego prije.

Donosimo fotografije Igora Jakšića koje prikazuju kako Žnjan izgleda danas.

