FOTOGALERIJA IZ KNINA Službeno obilježena 28. obljetnica Oluje! Milanović: 'Pobjeda je bila velika i teška'

„Pobjeda je bila velika i bila je teška. Kad govorimo o istini, istina treba biti izrečena u cjelini. Hrvatska pobjeda je omogućila Dejtonski mirovni sporazum, ne samo da ga je omogućila, nego ga bez nje ne bi bilo. Bez rezolutnog, bezuvjetnog i konačnog poraza tadašnjeg neprijatelja - naglašavam tadašnjeg, vjerujući da to više nije i da nikada neće biti - ne bi bilo ništa od francuskih i britanskih bombardera koji su uzaludno udarali po neprijatelju nekoliko tjedana i nikada ih se ne bi natjeralo za pregovarački stol“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović danas u Kninu na svečanom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 28. obljetnice VRO Oluja.

Nadalje, govoreći o pobjedi u Oluji, Predsjednik je kazao:

„Ovaj hrvatski grad Knin je, tipično za nas, nastao na prostoru koji nije baš najnježniji za život. Ovo je zemlja za tvrde i hrabre ljude koji su to kroz povijest dokazivali. Zato želim ponoviti ono što držim bitnim: Hrvatska je rat vodila pametno, ljudi koji su je vodili su bili inteligentni, bili su lukavi kada je trebalo jer borili su se protiv sile koja je bila jača od njih. Naši saveznici i prijatelji u to isto vrijeme, dok se Hrvatska pripremala za završetak rata, pisali su planove u ruskoj i američkoj ambasadi o tome da Hrvatska bude uređena po planu Z4. Dragi prijatelji, to bi bilo jako loše rješenje. Ono nije prihvaćeno samo zato što tadašnji protivnik, pobunjeni Srbi, na to nisu pristali na vlastitu katastrofu i štetu.“

Podsjetio na hrabrost branitelja

Predsjednik Milanović je također podsjetio na hrabrost branitelja te istaknuo značaj sjećanja na njihovu žrtvu.„Ovdje smo da se poklonimo pepelu, palim herojima -kojima neka je vječna slava - i da istovremeno prenosimo baklju slobode mi, a nakon toga naša i njihova djeca, da se ne zaboravi i da se ne temeljima dobre vjere, dobrog raspoloženja i vjere u temeljne ljudske vrijednosti izgradi bolje društvo. Malo dobrih ljudi je obranilo ovu zemlju, njih oko 200 000, ali među njima 15 000 najhrabrijih. Slava im“.

Predsjednik Milanović je još naglasio kako stalno treba ponavljati istinu o Domovinskom ratu jer postoje mnogi koji je osporavaju. “Ovdje smo i radi toga da bismo utvrdili istinu jer ne vide je svi na isti način, ne vide je jučer u Prijedoru. Odabrali su Prijedor gdje je 1992. ubijeno nekoliko tisuća Muslimana i Hrvata, to nije lijepo, to je pogrešno”, poručio je Predjednik.

Prije središnje svečanosti predsjednik Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću ispred Spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95“. Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić, posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, pročelnik Vojnog ureda u Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednika Predrag Stipanović, pobočnik Predsjednika Vlado Čulina i stožerni časnik za operativnu potporu Ureda Ivica Kranjčević, šibensko-kninski župan Marko Jelić, gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić te cijeli vrh OSRH na čelu s načelnikom Glavnog stožera admiralom Robertom Hranjom.

