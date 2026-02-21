FOTOGALERIJA Ivica Ivanišević u KusNjegi predstavio roman "Nešto na žlicu"

Sinoć je u galeriji KusNjega u Tučepima održana promocija novog romana Ivice Ivaniševića "Nešto na žlicu", satirično-kriminalističkog romana koji, kako je i sam autor priznao, donosi manje umiranja, a više jedenja.

Ivanišević je istaknuo kako mu je ovo četvrto gostovanje u galeriji Damira Tomića Madune, piše portalPod Biokovom.

Ivica Ivanišević kazao je kako su mu upravo ove promocije najdraže. "Ovo mi je četvrti put ovdje kod Madune. Ovo su mi najdraže promocije jer su lišene bilo kakve ozbiljnosti, osjeća se opušteno i imaš osjećaj da govoriš pred ljudima koje to stvarno zanima. Novi roman je nekakva vrsta krimića, hibrid kriminalističkog i humorističkog romana. U mojim se krimićima malo umire, ali puno jede. Ni sam ne znam objasniti zašto je to tako. Knjiga je za ležerno čitanje."

Roman je predstavio promotor Marino Srzić, naglasivši kako je riječ o djelu u kojem se "pretjerano jede i pije", ali i o romanu prepunom humora.

Srzić se osvrnuo i na fenomen same galerije. "Uvijek sam začuđen kako Maduna uspije dobiti toliko ljudi koje ne uspijevaju dobiti ni nekakve institucije. To su sigurno nekakve njegove veze ili su ljudi jednostavno shvatili da je KusNjega najfrekventnija točka kulture od Brela do Gradca, ma koliko to čudno zvučalo."

Među publikom je bio i splitski kroničar, novinar i fotoreporter Feđa Klarić, koji je istaknuo kako se u Tučepima osjeća kao kod kuće. Ovo je jedinstveno, ovako nešto teško je doživjeti i u Splitu. "Bio sam nedavno na Damirovom koncertu u Hrvatskom domu u Splitu. Maduna se prepoznaje na sve strane. Imponira mi što mogu biti gost ove čuvene galerije i kultnog mista Dalmacije. Ovo je autentična Dalmacija o kojoj je dosta Smoje pisa, a koje više skoro da i nema. Od riči, od izgleda, a posebno od osmjeha svita."

Sam autor dodatno je naglasio poseban doživljaj prostora. Ivica Ivanišević opisao je galeriju kao rijedak preostali dio autentične Dalmacije. "Ovo su rijetki preostali džepovi u kojima Dalmacija sliči na Dalmaciju koju pamtimo iz priča i knjiga, jer ova druga suvremena, moderna Dalmacija je potpuno nešto drugo. Ovo je kao jedna vremenska kapsula. Uđeš kod Madune i onda nisi samo ušao na neku fizičku adresu nego si se teleportirao u neko vrime koje je davno prošlo, a ovdje još živi."