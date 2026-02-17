FOTOGALERIJA I VIDEO Maškare u Rogotinu u znaku "101 dalmatinca": Mladi preplavili mjesto crno-bijelim točkicama

Rogotin je i ove godine pokazao kako se tradicija može slaviti uz puno mašte i dobrog raspoloženja. Tema ovogodišnjih maškara u ovom neretvanskom mjestu kod Ploča bila je – "101 dalmatinac", pa su se brojni mještani, ponajviše mladi, maskirali u popularne crno-bijele pse i krenuli u tradicionalnu seosku povorku kroz mjesto.

Vesela kolona "dalmatinaca" privlačila je poglede prolaznika i unosila živost u rogotinske ulice, a cijeli je događaj protekao u prepoznatljivom pokladnom duhu – uz smijeh, zajedništvo i čuvanje običaja koji se u Rogotinu prenose generacijama.

Uz povorku, organizatori iz Udruge za očuvanje tradicijskih vrijednosti Rogotin pobrinuli su se i za okrjepu. Za građane su pripremili fažol, koji su besplatno dijelili u Domu kulture u Rogotinu, gdje se okupio velik broj mještana.

Kako je sve izgledalo na rogotinskim maškarama i što su objavili iz UOTV-a Rogotin, pogledajte u nastavku.