FOTOGALERIJA Gosti iz Zagreba stigli u splitski HNK. Pogledajte koga smo sve susreli prije početka predstave

Večeras se u Hrvatskom narodnom kazalištu Split održava posebno gostovanje – na splitsku scenu stigli su umjetnici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koji izvode operni scherzo "Stanac" Jakova Gotovca. Predstava se odvija u sklopu nacionalnog programa K-HNK, koji povezuje hrvatska kazališta kroz razmjenu najuspješnijih predstava i zajedničku promociju domaće umjetničke baštine.

Držićev humor i Gotovčeva glazbena duhovitost

Publika u ovim trenucima uživa u glazbeno-scenskom djelu koje spaja duh renesanse i vedrinu pokladne noći. Jakov Gotovac je "Stanca" napisao pedesetih godina prošlog stoljeća, u suradnji s libretistom Vojmilom Rabadanom, prema poznatoj komediji "Novela od Stanca" Marina Držića.

Radnja, smještena u doba poklada, donosi priču o starcu Stancu koji povjeruje maškarama prerušenim u vile da ga mogu pomladiti. Spreman je za to i platiti, no u duhu Držićeva humora, prevara završava sretno – razotkrivanjem šale, isprikom i nagradom za prevarenog Stanca.

Opera odiše dubrovačkim koloritom, folklorom i plesnim prizorima, a Gotovčeva glazba dočarava veseli, maskirani svijet u kojem "sve je moguće". Predstavom ravna dirigent Josip Šego, dok režiju potpisuje Hrvoje Korbar. Scenografiju je osmislila Zdravka Ivandija Kirigin, kostime Ana Fucijaš, a svjetlo oblikuje Vesna Kolarec. Koreografiju potpisuje Petra Hrašćanec.

U naslovnoj ulozi Stanca nastupa Ozren Bilušić, a uz njega na sceni su Domagoj Dorotić (Đivo), Marija Kuhar Šoša (Danica), Mario Bokun (Vlaho), Marin Čargo (Miho) i Maruška Aras (Koza). Plesne dionice izvode Matej Đurđević, Roko Farkaš, Eva Kocić, Maja Petani, Dora Sarikaya i Ante Vukov.

Na pozornici se pridružuju i Orkestar i Zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, pod vodstvom zborovođe Luka Vukšića, koji zajedno s ansamblom stvaraju razigranu i toplu atmosferu.

Publika uživa, a sve je zabilježila i naša kamera

Uoči predstave u HNK Split susreli smo brojne poznate Splićane i ljubitelje kazališta koji su došli podržati zagrebačke goste.

Koga smo sve zatekli prije početka predstave, pogledajte u fotogaleriji naše fotoreporterke Mije Milković.