FOTOGALERIJA Đir po sunčanom Žnjanu: Pune šetnice i prepuni kafići

Sunčano vrijeme ponovno je izmamilo brojne Splićane na popularni Žnjan, gdje je današnji đir protekao u pravoj proljetnoj atmosferi. Uz obilje sunca i vedro nebo, šetnica je već od jutra bila ispunjena pješacima koji su uživali u toplim zrakama nakon niza promjenjivih dana.

Temperatura zraka iznosila je 16 stupnjeva, a more se mjerilo na svježih 18, ali to nije spriječilo rekreativce, obitelji i šetače da ispune obalni pojas. Mnogi su se zaustavljali na omiljenim vidikovcima, a dio najhrabrijih čak je zagazio u more, makar samo do gležnja.

Posebno živahno bilo je u kafićima uz plažu koji su, zahvaljujući sunčanom vremenu, gotovo svi bili popunjeni.

Sudeći prema današnjoj atmosferi na Žnjanu, Splićani s nestrpljenjem dočekuju toplije dane — a sunce, čim se pojavi, odmah vrati život na gradske šetnice.