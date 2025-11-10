FOTOGALERIJA Burno na Javnoj raspravi o solarnoj elektrani u Kaštelima. Matijaca poručio: "Došli ste u moju 'kuću' i budite pristojni"

U Gradskoj vijećnici Kaštela danas je održana javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš solarne elektrane Kozjak. Na području Kaštel Lukšića, na 200 tisuća četvornih metara, na lokaciji Biranjštine planira se izgradnja solarne elektrane čiji je investitor tvrtka Kozjak Energy iz Zagreba.

Na samoj javnoj raspravi bilo je vrlo burno, jer je Gradska vijećnica bila dupkom puna nezadovoljnih mještana koji su mahom članovi kaštelanskih udruga.

Nakon prezentacije Studije utjecaja na okoliš, koja je i laiku smiješna i nepotpuna, istupio je Branimir Matijaca, član Građanske inicijative Zeleni Kozjak, gradski vijećnik HDZ-a i predsjednik Mjesnog odbora Kaštel Lukšić te, vidno revoltiran, optužio jednog od investitora, Dragana Jurilja, za klevetu.

"U izjavi za medije prozvali ste me da huškam ljude kao gradski vijećnik i stvaram nered. O vašem poslovnom kredibilitetu nije potrebno pričati, nego se samo informirati preko Googlea te vidjeti da se radi o poduzetniku koji ima tvrtku u stečaju i protiv kojeg je podnesena kaznena prijava, te da dobivate na raspolaganje stotine tisuća kvadrata državnog zemljišta. Prema tome, ja ovo neću trpjeti jer ja vas osobno ne prozivam", kazao je Matijaca te dodao, nakon što ga je Jurilj nekoliko puta prekinuo u izlaganju.

"Došli ste u moju 'kuću' i ponašajte se pristojno. Kao gradski vijećnik imam neki kredibilitet i moja dužnost je istupati u ime građana, a u drugu ruku iza nas stoji Grad Kaštela. Ovdje su sve stručni ljudi, članovi raznih udruga i ovo nije 'balvan revolucija'. Ovo je ništa drugo nego smokvin list jednog sramotnog uništavanja prirode radi industrijalizacije jednog prostora", kazao je Matijaca te zaradio ovacije okupljenih.

Da se vratimo na početak današnje javne rasprave, gdje su se nešto prije podne ispred Gradske uprave okupili zabrinuti građani i mediji kako bi izvijestili javnost o Studiji utjecaja na okoliš, koja je, prema riječima Zelenog Kozjaka, manjkava i nepotpuna. Ovom događaju prethodila je javna prezentacija proteklog petka u Kaštel Lukšiću, koju je organizirala Građanska inicijativa Zeleni Kozjak, gdje je javnost upućena u problematiku Studije utjecaja na okoliš te su građani mogli postavljati pitanja i informirati se o onome što ih zanima.

Tom prilikom Matijaca je istaknuo kako je cilj prezentacije izraziti protivljenje izgradnji solarne elektrane na području Biranjštine te da će se boriti svim silama kako bi se ta izgradnja zaustavila.

Prema podacima iz sudskog registra, vlasnici tvrtke Kozjak Energy su Dragan Jurilj, Zvonimir Novak i Franić, svi iz Zagreba.

Sunčana elektrana Kozjak prostirat će se na 643 hektara. Sastojat će se od 12 polja modula. Svako polje priključit će se na svoj pretvarač iz kojeg električni kabel vodi u transformatorsku stanicu. Ukupna površina pod panelima iznosit će 63.632 četvorna metra. Planirana priključna snaga sunčane elektrane je 9,99 MW, a ukupna nazivna snaga 13,72 MW.

Priključak na elektroenergetsku distribucijsku mrežu izvest će se podzemnim 10 kV kabelom u koridoru postojećih putova i prometnica, priključenjem na 35 kV postrojenje u TS 110/35 kV Kaštela. Kolni i pješački pristupni put s županijske ceste ŽC6098 osigurat će se preko postojeće javnoprometne površine – makadamske ceste duge oko dva kilometra. Interne prometnice izvest će se kao makadamske, širine 5 metara i ukupne duljine oko tri kilometra.

"Prije svega, vidim manipulaciju od strane jednog gradskog vijećnika koji govori da će se graditi na 640 hektara, što nije točno. Mi gradimo elektranu čiji je obuhvat 13 hektara, a sami paneli zauzet će 6 hektara na parceli koja je 640 hektara. Mi gradimo samo na jednom dijelu parcele, a gradski vijećnik manipulira medijima i javnošću te je izvukao iz konteksta veličinu čestice, a mi gradimo unutar čestice. Vijećnik laže i manipulira javnošću", istaknuo je Jurilj u svojoj izjavi za medije te dodao kako nemaju namjeru širiti projekt.

Za investiciju vrijednu 8 milijuna eura prije deset godina je dobivena lokacijska dozvola, ali tada ta elektrana nije bila ekonomski isplativa niti je bilo poticaja za izgradnju, po riječima investitora, pa je lokacijska dozvola istekla te on sada obnavlja postupak.

"Za izgradnju solarne elektrane dobio sam podršku Županije i Grada kad sam ušao u ovu investiciju. Deset godina radim na ovom projektu i nisam odustao od njega jer je ovo strateški projekt Splitsko-dalmatinske županije. Sad odjednom, manipulacijom jednog gradskog vijećnika, treba dignuti javnost kako se tu uništava lokalitet, a u biti radi se o 6 hektara zemljišta."

Na pitanja novinara što misli o tome kada kaže da je Grad Kaštela stao uz njegov projekt prije deset godina, a Grad Kaštela danas stoji uz Zeleni Kozjak, Jurilj tvrdi kako je Grad Kaštela izmanipuliran od strane vijećnika.

Osvrnuo se i na optužbe kako će sam projekt uništiti povijesni lokalitet Biranjštine.

"Mi gradimo kilometar ispod crkve i ne mislimo uništavati taj lokalitet. Ne gradimo nikakve ceste, gradimo 500 metara pristupne ceste. Koristimo se pristupnim putevima Hrvatskih cesta. Ako je prostorni plan odredio da je gradnja solarne elektrane od strateške važnosti za županiju i da su obnovljivi izvori energije važni za županiju, EU i za zaštitu okoliša, ne vidim u čemu je problem", zaključio je Jurilj.

U ime Grada Kaštela medijima se obratila pročelnica Upravnog odjela za uređenje i zaštitu okoliša Josipa Kurbaša Banovac.

"Mi smo po sili zakona u prostornom uređenju morali staviti tu solarnu elektranu u naš prostorni plan, s obzirom na to da je županijski prostorni plan plan višeg reda. Ali mi kao Grad Kaštela se izrazito protivimo ovoj investiciji jer je riječ o području netaknute prirode. Kao Grad smo uz naše udruge, lovce, Mjesni odbor, uz župu Kaštel Lukšić te ne možemo dopustiti da se taj prostor nepovratno devastira. Grad Kaštela krenuo je u smjeru osnivanja Povjerenstva koje će se baviti zaštitom Kozjaka te mislim da još uvijek nije kasno. U tijeku je izmjena županijskog prostornog plana te vjerujemo kako ćemo uspjeti da se elektrana makne iz županijskog plana, pa tako i iz prostornog plana Grada Kaštela", zaključila je Banovac.

Nakon javne rasprave te izlaganja građana koji se bore za zaštitu Kozjaka, vidljivo je kako je Studija utjecaja na okoliš nepotpuna, manjkava i kao takva neprihvatljiva.

"Ministarstvo zaštite okoliša ponaša se kao Ministarstvo graditeljstva i očekujem kako će ministarstvo poslušati glas naroda i služiti u zaštiti okoliša", poručio je Ivan Vicenco Pensa iz Građanske inicijative.