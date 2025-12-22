FOTOGALERIJA Božićna gala večer u Solinu okupila plesnu regiju i najavila međunarodni kongres

U Hotelu President u Solinu sinoć je održan Božićni party u organizaciji Plesnog studija Baila conmigo, koji je u svečanom, gala izdanju okupio velik broj zaljubljenika u ples. Elegantna večer protekla je u znaku strasti, ritma i zajedništva, a plesni podij ispunili su plesači salse, bachate i kizombe.

Osim domaćih plesača iz Splita i Solina, događaj je privukao i brojne goste iz susjednih gradova, ali i iz susjednih država, čime je još jednom potvrđena snažna povezanost regionalne plesne scene. Raznovrsni plesni stilovi, pozitivna energija i blagdansko raspoloženje stvorili su atmosferu koja je nadilazila klasičnu zabavu te se pretvorila u pravi plesni spektakl.

Božićni party ujedno je poslužio i kao uvod u Baila conmigo Congress, međunarodni plesni festival koji će se održati od 27. veljače do 1. ožujka u Hotelu President u Solinu. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu raste i sve snažnije pozicionira Dalmaciju na plesnoj karti Europe.

Tijekom trodnevnog kongresa sudionike očekuju cjelodnevne plesne radionice koje će voditi vrhunski plesni instruktori iz cijelog svijeta, dok se dolazak plesača najavljuje iz cijele Europe, ali i šire. Posebnu atrakciju činit će i plesni partiji na otvorenom, smješteni na nekim od najimpresivnijih povijesnih lokacija Dalmacije – od Kliške tvrđave, preko Peristila, do podruma Dioklecijanove palače.

Spoj plesa, međunarodne atmosfere i jedinstvenih lokacija čini Baila conmigo Congress jednim od najiščekivanijih plesnih događaja u regiji, dok je božićna gala večer u Solinu pokazala da plesna zajednica već sada s nestrpljenjem iščekuje veljaču i nove plesne izazove.