FOTOGALERIJA Bageri uništili 2 tisuće godine staru antičku cestu u zaleđu Splita

U Dugopolju, na lokaciji Podi-zapad devastirana je zaštićena i vrlo vrijedna povijesna i kulturna baština Republike Hrvatske, napominje lokalni aktivist, Marijo Kozina.

"Osim što je predmetni lokalitet godinama vidljivo neodržavan,nije označen nikakvom informativnom tablom i valoriziran za potencijalne posjetitelje ,sada je teško oštećen i devastiran. Oštećena je trasa na više mjesta prekopavnjem kao i kolotrazi ili spurile od kojih su neke potpuno uništene,a pojedine pretrpjele vidljivo teška i trajna oštećenja", poručuje za Morski HR.

Spomenuta Antička cesta nastala je od 1. do 4. stoljeća. Arheološko nalazište – rimska cesta na predjelu Podi-Zapad nalazi se sjeverozapadno od brze ceste Split-Dugopolje (D1) u Dugopolju. Ova rimska cesta u Dugopolju dio je glavnog kopnenog pravca Salona - Aequum, koji je iz Salone preko Klisa i Dugopolja vodio prema unutrašnjosti Dalmacije i dalje prema Panoniji. Cesta je sagrađena u prvom desetljeću prvog stoljeća za vrijeme carskog namjesnika P. Kornelija Dolabele (14. – 20 g po. Kr.). To je ujedno i prva kolna cesta koja je vodila u unutrašnjost Dalmacije.

U prosincu 2011. godine provedena su zaštitna arheološka istraživanja ostataka rimske ceste kojima su istražena i dokumentirana dva dijela duljine po 67 m, udaljena međusobno također 67 m.

Rimska cesta na predjelu Podi –Zapad u Dugopolju je dio ceste Salona - Aequum sagrađene u prvom desetljeću prvog stoljeća za vrijeme carskog namjesnika P. Kornelija Dolabele (14. – 20 g po. Kr. ). To je ujedno i prva kolna cesta koja je vodila u unutrašnjost Dalmacije, a spomen na njenu gradnju sačuvan je na četiri salonitanska natpisa (CIL III 3198a=1015a; CIL III 3200; CIL III 3201=10159; CIL III 3198b=10156b).[1] Zaštićeno arheološko nalazište dio je rimske ceste.Pod oznakom Z-6478 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "arheološka baština".

"Tko je odgovoran za ovaj kulturocid i propust i da se ovako nešto uopće moglo dogoditi???", pita se Marijo Kozina.

Novija otkrića i problemi devastacije

U proteklim godinama aktualizirana je tema njezine devastacije i mjera zaštite, pri čemu nadležni konzervatorski ured provodi očevide, nalaže arheološka istraživanja i priprema rješenja o zaštitnom koridoru i prezentaciji ostataka ceste.​

Na parceli kod Prosika i drugim točkama na području Dugopolja lokalni entuzijasti i stručnjaci dokumentirali su nove tragove antičke ceste (kolotraze), što je potvrdilo Ministarstvo kulture i medija, te su zbog toga radovi u okolišu privremeno zaustavljeni. Izvješća navode da su strojevi pri pripremi terena (npr. za vinograd) prišli vrlo blizu zabilježenih kolotraga, pa je konzervatorski ured u Splitu provodio izvanredne očevidne postupke radi sprječavanja daljnje devastacije, piše Morski HR.

Nadležna tijela najavljuju da će, nakon dovršetka istraživanja, odrediti koridor antičke ceste te mjere koje uključuju konzervaciju, zabranu destruktivnih radova unutar koridora, kao i mogućnost prezentacije ceste u sklopu postojećih i budućih nasada ili drugih zahvata. U slučaju vinograda kod Prosika, plan je da se očuvani segmenti ceste prezentiraju unutar nasada kao vrijedan kulturni element, a sličan pristup (interpretacijske staze, panoi, turističke rute) predviđa se i za već registrirane dionice poput Podi‑Zapad.​