FOTO + VIDEO Vatrena noć na Pazaru: Izgorjela pršutoreznica i skladište s robom

U ranim jutarnjim satima četvrtka, 16. listopada, oko 2:44 sata, u splitskoj Ulici Stari pazar izbio je požar na metalnom kiosku u kojem su se prodavali suhomesnati proizvodi (pršutoreznica). Vatra se brzo proširila te je zahvatila i montažni objekt, koji je u potpunosti izgorio, kao i međuprostor koji je služio kao skladište butika s raznom robom i obućom.

U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila i devet vatrogasaca te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Požar je lokaliziran oko 3:30 sati.

Tijekom jutra na Pazaru su bili prisutni policijski službenici koji su osiguravali mjesto događaja i provodili očevid. Scene s mjesta događaja zabilježio je Siniša Vickov.