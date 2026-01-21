FOTO Veterani 4. gardijske brigade odali počast heroju Domovinskog rata

Legendarni pripadnik 4. gardijske brigade i heroj Domovinskog rata Ante Čokolić preminuo je prije godinu dana, na današnji dan. Na godišnjicu njegove smrti prisjetili su ga se njegovi suborci.

Veterani 1.satnije 3. bojne 4. gbr se okupili su se u 16 sati na parkingu groblja Lovrinac u Splitu, a zatim otišli do mjesta posljednjeg počivališta brigadira Ante Čokolića i obilježili 1.godišnjicu njegove smrti.

Ante Čokolić rođen je u Trilju kao peto od šestero djece. Po završetku srednje medicinske škole u Splitu uključuje se u obranu domovine i 4. gbr već u srpnju 1991. godine. Do listopada 1995. bio je vojnik-strijelac, medicinski tehničar u pješačkoj satniji i zapovjednik voda, a poslije rata voditelj Personalne službe 4. gardijske brigade.

Od 2016. živio je u Zagrebu, načelnik je Odjela za razvoj i upravljanje karijerama u Personalnoj upravi Glavnog stožera, a od 2018. do veljače 2023. predsjednik je Upravnog odbora Zaklade vojne solidarnosti. Odlikovan je Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom hrvatskog trolista, Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, medaljama “Ljeto ‘95” i “Oluja” te Medaljom za iznimne pothvate.

Na njegovom grobu zapalili su svijeće i položili cvijeće.