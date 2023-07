(FOTO) VEČER MLADIH IZVOĐAČA Nove zvijezde glazbene scene osvajaju srca publike

U tijeku je 63. Splitski festival na Prokurativama.

Sedamnaest mladih izvođača do 35 godina na natjecateljskoj Večeri mladih izvođača izvode svoje nove autorske pjesme.

Nove zvijezde glazbene scene pokušat će osvojiti srca publike, a najbolji prema ocjenama publike i žirija bit će izravno plasirani u završnu natjecateljsku večer.

Program:

1. BLIZU - Ivo Jurić (Ivo Jurić - Ivo Jurić - Eduard Botrić)

2. DALMATINSKI KAUBOJ - Ljuta kuća (Stipe Botica - Stipe Botica - Ljuta kuća)

3. LJETNA KIŠA - Gretta (Hrvoje Medanić / Tomislav Čubek - Hrvoje Medanić / Tomislav Čubek - Hrvoje Medanić / Tomislav Čubek / Danijel Tuškan / Tomislav Kralj / Denis Mujadžić)

4. LJUBAV JE PJESMA ZA DVOJE - Matej Plavček (Robert Grubišić - Robert Pilepić - Robert Grubišić)

5. MOJE SRITNO MISTO - Andrina Frleta (Robert Grubišić - Vjeko Alilović - Robert Grubišić)

6. NEDOSTAJEŠ - Ema (Frane Mjeda - Frane Mjeda – Frane Mjeda)

7. NEMAM RAZLOGA - Helena Gudelj (Ante Gudelj - Ante Gudelj - Ante Gudelj)

8. POLJUBAC ZA KRAJ - Valentina Krajna (Željen Klašterka - Sanja Mudrinić - Igor Kotal / Željen Klašterka)

9. PULITIKA - Roko Žunić 3P HOP (Nenad Vilović - Nenad Vilović - Nenad Vilović)

10. SPAVAJU MI GOSTI - Buža (Bruno Matijašević - Bruno Matijašević - Bruno Matijašević / Luka Matošić / Petar Čorić / Alen Pavelić / Miodrag Spasić)

11. SRCE KAO SAT - Sonja Agata Bišćan (Sonja Agata Bišćan - Sonja Agata Bišćan - Santi Santiago Villabriga)

12. SUNCE I JA - Tedi Grubica (Grigor Koprov - Robert Pilepić - Vladimir Dojčinovski)

13. ŠAH MAT - Tomislav Šanić (Tomislav Šanić - Tomislav Šanić - Tomislav Šanić)

14. U PLAVOJ SOBI - The Splitters (The Splitters - The Splitters - The Splitters)

15. UDAJ SE ZA MENE - Vilibald Vuco (Siniša Vuco - Siniša Vuco - Siniša Vuco)

16. USNE KO TVOJE - Lorenza Puhar Lola (Goran Šarac - Štefanija Soldan - Aleksandar Valenčić)

17. ZA NJU - Faris Pinjo (Faris Pinjo - Faris Pinjo - Tomo Presečki)

SHOW PROGRAM

1. CVIJET ČEŽNJE (Krunoslav Kićo Slabinac - Split 1970.) - The Splitters

2. KALETA (Toma Bebić - Split 1980.) - Ljuta kuća

3. KUD PLOVI OVAJ BROD (Radojka Šverko - Split 1970.) - Gretta

4. MOLIM TE, VRATI SE (Siniša Vuco i Ivanka Luetić - Split 1992.) - Vilibald Vuco i Beta Sudar

5. ZAGRLJENI (Frano Lasić - Split 1983.) - Buža