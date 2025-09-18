FOTO Užas u Slavoniji: Radnike prignječio zid, spašavali ih vatrogasci

Dvojica radnika u četvrtak ujutro prignječena su urušenim zidom, "dekom" od betona, bloka i žbuke u osječkoj Kupskoj ulici.

Vatrogasci su oko 9 sati izašli na intervenciju spašavanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Postavili smo četiri sidrišta i izvukli radnika na spinalnu dasku te ga predali hitnoj medicinskoj pomoći. A drugi je, koliko laički mi možemo reći, dobro. Ali to liječnici trebaju utvrditi", rekao je voditelj smjene i jedan od onih koji su bili na intervenciji, vatrogasac Alen Šafran za Osijekexpress.

Prema neslužbenim informacijama, jednom radniku su ozlijeđene noge, a drugi se našao u zračnom džepu ispod zida. Međutim, on ga je prethodno udario u područje leđa, piše Dnevnik.