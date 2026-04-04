FOTO Uoči Uskrsa HDZ Split građanima dijelio sirnice

Povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa, HDZ Split i Mladež HDZ-a Split danas su u središtu grada organizirali podjelu sirnica građanima, u ozračju zajedništva, blagdanske topline i susreta s brojnim sugrađanima.

Uz prigodnu gestu i srdačne razgovore, građanima su upućene uskrsne čestitke te poruke mira, nade i zajedništva, vrijednosti koje posebno dolaze do izražaja u uskrsnom vremenu.

U podjeli sirnica sudjelovali su župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, zamjenica Matea Dorčić, državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, predsjednik ŽO HDZ-a SDŽ Ante Mihanović, predsjednik Mladeži HDZ-a Split i gradski vijećnik Bruno Stričević te gradski vijećnik Marijan Čelan.

Ovom prilikom još jednom je istaknuta važnost zajedništva, blizine s građanima i malih znakova pažnje koji u blagdanskim danima nose posebnu vrijednost.