FOTO U Splitu se skupljaju donacije za autobusnu kartu za Tomislava Debeljaka

Na splitskoj Peškariji jutros je građane dočekao zanimljiv prizor. Naime, netko je postavio kartonsku kutiju pomoću koje se "skupljaju donacije" za autobusnu kartu Tomislavu Debeljaku, vlasniku DIV grupe, koja ima gotovo stopostotno vlasništvo nad tvrtkom tvrtke Brodosplit. Naime, netko se odlučio našaliti, ali i poslati jasnu poruku većinskom vlasniku Brodosplita. Kutija je, prvo bila na Peškariji, a kasnije je premještena i kod HNK Split, ali i na Rivu.

Podsjetimo, Brodosplit, na čelu s Tomislavom Debeljakom, već godinama je u teškom stanju i velikim financijskim problemima, a javnost je pobijesnila kada je nedavno izašla vijest da je ponovno otpušteno gotovo 200 radnika.

Debeljak se već danima proziva u javnosti i zbog azbestnog broda koji je konačno napustio splitski Škver, a nije mu bilo dopušteno ni izlaganje na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita o Brodosplitu jer predstavnici Škvera nisu na vrijeme podnijeli zahtjev za sudjelovanjem na njoj.

Ipak, Debeljak je jučer pozvao novinare u Brodosplit kako bi im prezentirao svoj rad i postignuća Brodosplita, a tijekom neugodnih novinarskih pitanja čak je i zaplakao.

