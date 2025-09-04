Debeljak plakao ispred novinara: "Ako mi sad hoćete odrubiti glavu, odrubite..."

Nakon što predstavnicima Brodosplita jučer nije bilo dopušteno sudjelovati na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita jer nisu na vrijeme poslali zahtjev za sudjelovanje, vlasnik DIV grupe i gotovo stopostotni vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak danas je sazvao konferenciju za medije u prostorijama muzeja brodogradilišta.

Okupljenim novinarima Debeljak je opširno predstavio projekte koji su do sada realizirani u Brodosplitu, ali i one koji su u tijeku. Nakon prezentacije otvoreno je odgovarao na pitanja novinara, pritom vidno emotivan zbog, kako je rekao, izostanka interesa lokalnih vlasti za sudbinu brodogradilišta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Jučer mi je bilo bolno što nam nije bilo dopušteno sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća. Nikoga nije zanimalo što je bio i što je Brodosplit. Koja je to razina demokracije, to meni nije jasno", kazao je Debeljak.

Plakao na konferenciji za medije

Dodao je kako je spreman podnijeti osobnu žrtvu, ali da ne želi da se izgube vrijedni radnici splitskog škvera.

"Svu žrtvu ovog svijeta ću podnijeti, ali nemojte dopustiti da se izgube najbolji radnici na svijetu, a to su škverski radnici koji znaju napraviti najbolje brodove. Ako mi sada hoćete odrubiti glavu, odrubite... Ako me lomite, ako mi lomite prst po prst, radite što hoćete. Iako, nikako nisam takav da volim da me se 'šora', jer sam alfa. Ali nemojte izgubiti ovaj zlatni brod. To treba Hrvatskoj, to treba hrvatskom radniku", rekao je kroz suze.

Novinare je zamolio da na pet minuta prekinu konferenciju za medije, a nakon toga je nastavio odgovarati na brojna pitanja.

"Trenutačno u Brodosplitu radi 300 radnika. Trenutačno možemo zaposliti oko 700 do 800 ljudi, a u kadrovskoj bazi imamo oko 10.000 ljudi. Da nije bilo ukrajinske krize, bilo bi preko 3.000 radnika. Sada, od tih 300 radnika, oko 20 do 30 su strani radnici. Bilo bi profesionalno da se ova prezentacija ispitala i vidjela. Ne želimo nikakve sukobe, mi želimo raditi", kazao je Debeljak, koji nije odgovorio na pitanje što je sve potrebno napraviti da bi ispoštovao koncesiju, te je dodao:

"Imamo 10.000 ljudi u kadrovskoj. Ja nikoga nisam otpustio. Da sam ja direktno nekoga otpustio – to nisam. Bilo je glasovanje. Svugdje se daju otkazi, ako je netko pod drogom ili alkoholom", kazao je između ostalog te dodao:

"U covidu smo imali mnoga brodogradilišta s otpisanim troškovima"

"Mi prošlost nismo željeli rješavati, naša je samo budućnost. Nas su ovršili za koncesije prije nego što smo došli u Brodosplit kao vlasnici. Taj dio se nikada nije ispunio i to je bila obveza države. Da je tada došla ta pomoć, to bi spasilo tih 180 ljudi. To je što se tiče države, a što se tiče Grada Splita – gledajte, koliko su druga brodogradilišta plaćala koncesiju tijekom ukrajinske krize i krize covida? U covidu su mnoga brodogradilišta imala otpisane troškove, ali mi to nismo tražili. Samo smo tražili da se oslobodimo naknada tijekom ukrajinske krize jer tada uopće nismo radili", naglasio je.

"Taj račun za komunalnu naknadu iz Grada Splita bio je prevelik. Nisam imao nikakve sastanke s predstavnicima Grada Splita. Nikada nisam imao nikakve pregovore, sve je to obavljala financijska služba", istaknuo je Debeljak nakon još jednog od niza novinarskih pitanja.

Rekao je da nikada nije sjeo s nekim iz Grada Splita za dogovore, pregovore i kompenzacije. "Ova ekipa je počistila sve što je trebala, dovela je Škver da može legalno raditi. Ako vam ja smetam, radite što god hoćete. Ako sam ja taj koji nisam dobar, sve je u redu. Samo nemojte vratiti Škver na ono mjesto gdje će netko doći i uzeti novac za sebe", između ostalog je rekao.

Konsolidirano do 100 milijuna eura duga

Tvrdi da je Brodosplit u korona krizi dobio jednu plaću. "Dobili smo i novac za pokrivanje prošlosti i prošlih gubitaka."

Novinari su inzistirali da Debeljak kaže koliko je točno Brodosplit dužan. Kaže da je Brodosplit konsolidirano do 100 milijuna eura u dugu, za sve povezane tvrtke. Detaljno je pojašnjavao gdje je Brodosplit dužan te tko je dužan Brodosplitu.

"Nije mi žao što sam ušao ovdje, u ovaj posao. Opet bih napravio isto. Obećao sam Bogu da se neću baviti korupcijom, da bi ovo išlo. Hvala Bogu, to nisam radio, čist sam i na to sam ponosan. Spremni smo na sve, što god se odluči. Do zadnje kapi krvi ću se boriti za sve svoje radnike, pa i one na čekanju", zaključio je.