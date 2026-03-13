FOTO U Podstrani uređeno još jedno dječje igralište. Pogledajte kako izgleda

Dovršeni su radovi na uređenju dječjeg igrališta u Hercegovačkoj ulici u Grljevcu (Kaline), čime je mještanima, a posebno najmlađima, osiguran još jedan kvalitetan i siguran prostor za igru i boravak na otvorenom.

U sklopu radova izvršeni su pripremni i zemljani radovi te su izrađeni temelji za postavljanje urbane opreme i dječjih igrala. Na postojećem igralištu zamijenjene su dotrajale i oštećene sprave novom funkcionalnom opremom, a postavljena je i zaštitna gumena podloga kako bi se djeci osigurali sigurniji uvjeti za igru, rekreaciju i druženje.

Ukupna vrijednost izvedenih radova i opreme iznosi 22.118,75 eura s PDV-om.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako Općina kontinuirano ulaže u sadržaje namijenjene djeci i obiteljima.

„Naša je želja da ovakvi prostori budu mjesta dječjeg smijeha, igre i druženja te da služe generacijama koje dolaze. Upravo zato nastavljamo s uređenjem dječjih igrališta i javnih prostora diljem Podstrane“, rekao je načelnik Dropuljić.

Također je apelirao na mještane da čuvaju zajedničku imovinu kako bi ovakvi sadržaji ostali očuvani i dostupni svima.

„Nažalost, svjedoci smo da su neka igrališta u prošlosti bila oštećivana, stoga apeliram na sve mještane, a posebno na mlade, da čuvaju ovaj prostor. Pozivam i roditelje da razgovaraju sa svojom djecom o važnosti očuvanja javnih prostora jer su ovakva igrališta napravljena upravo za njih“, poručio je načelnik.