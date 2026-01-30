FOTO U ovom hotelu spavaju naši rukometaši u Danskoj

Hrvatska i Njemačka danas u 17:45 u danskom Herningu igraju utakmicu polufinala Europskog prvenstva u rukometu. Dan uoči susreta održana je konferencija za medije na kojoj su bila oba izbornika te po jedan igrač. Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson bijesan je na Europski rukometni savez (EHF) zbog očajnih uvjeta i brutalnog rasporeda na aktualnom Euru u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

Reporter Nove TV Ivan Forjan objavama na društvenim mrežama otkrio je da su hrvatski rukometaši spavali na podu autobusa te da su tijekom turnira u hrani (ne u hotelu u kojem je riječ u ovom tekstu, već u Malmöu i Herningu) pronašli crva i plastiku.Hrvatski rukometni savez je u priopćenju potvrdio da je organizator turnira "tijekom noći odlučio promijeniti grad i hotel u kojem će Hrvatska dočekati polufinalni susret s Njemačkom".

Kakav je to hotel?

EHF je smjestio hrvatsku reprezentaciju u hotel Radisson u danskom gradu Silkeborgu prije polufinala iako se utakmica igra u 40 km udaljenom Herningu, piše Index.

Hotel na Googleu ima ocjenu 4.3 i preko 800 uglavnom pozitivnih recenzija. Opisan je kao "moderan, ugodan hotel". Gosti na Bookingu najviše hvale lokaciju hotela kao i hranu. "Odlična lokacija, blizina centra Silkeborga, vrhunski buffet za doručak", "Bio sam puno puta u ovom hotelu, ovog puta su me oduševile novouređene sobe", neke su od recentnijih recenzija.

Najmanju ocjenu na Bookingu ima u kategoriji "vrijednost za novac".

Prigovori rukometaša

Podsjetimo, i Ivan Martinović, kapetan Hrvatske, za dansku TV2 žalio se na organizaciju natjecanja i pretrpan raspored. Hrvatska je u utorak igrala protiv Slovenije, u srijedu protiv Mađarske. Nakon tih utakmica u Švedskoj, nakon niti dana odmora u četvrtak je putovala u Dansku i to četiri i pol sata, a u petak igra polufinale.

"To je potpuno ludo. Odigrali smo četiri utakmice u sedam dana, a dvije u dva dana. To je stvarno previše. Nije zdravo ni za naše tjelesno ni mentalno zdravlje. Četvrtak nam je jedini dan odmora, ali onda moramo putovati četiri do pet sati do Herninga, gdje igramo polufinale.

To se moglo puno bolje organizirati. Žao mi je što to moram reći, ali tako je", rekao je hrvatski kapetan Dancima i dodao: "Moramo više voditi računa o igračima. Vjerujem da govorim u ime mnogih rukometaša. Znam da nije lako složiti dobar raspored, ali moramo se bolje štititi."