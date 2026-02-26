FOTO Thompson i Ante Ustaša se zabavljali na tulumu godine u Vanilli

U splitskom klubu Vanilla sinoć se slavilo do ranih jutarnjih sati. Svoj 50. rođendan proslavio je Marko Bratić Keto, poznat i kao kum našeg proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, a na velikoj fešti okupilo se više od 500 uzvanika iz društvenog i javnog života Splita i šire.

Među brojnim poznatim licima bili su Iris i Marko Livaja, uvijek raspoloženi Jole sa suprugom Anom Čagalj, Kalik sa suprugom Ivonom, Sonja Dvornik, ali i niz drugih poduzetnika, sportaša i osoba iz javnog života našega grada.

Posebnu pažnju plijenio je i Thompson, koji je pozirao s poznatim splitskim partijanerom Antom Ustašom. Kako doznajemo, mikrofona se nije prihvatio jer, kako je već poznato, nikada ne pjeva u korizmenom razdoblju.

Kako je vidljivo na snimkama koje su u posjedu Dalmacije Danas, ekipa se ludo zabavljala uz hitove koji su se pjevali u glas. Orili su se stihovi pjesme „Ako ne znaš šta je bilo“, a ni Jole nije odolio da ne uzme mikrofon u ruke i po tko zna koji put opravda titulu kralja zabave. U jednom trenutku atmosfera je podsjećala na pravi koncert, a slavljenik je, okružen prijateljima, s osmijehom dočekao ponoć.

Sudeći prema prizorima iz Vanille, Keto je svoj jubilarni rođendan proslavio na način koji će se još dugo prepričavati.