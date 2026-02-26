Na istom mjestu okupili se Iris i Marko Livaja, Sonja Dvornik, Ana Gruica, Jole... Evo koja je bila prigoda

Marko Bralić Keto, poznati splitski poduzetnik i kum proslavljenog hrvatskog reprezentativca Ivan Rakitić, sinoć je u splitskom klubu Vanilla proslavio svoj 50. rođendan u društvu nekoliko stotina uzvanika.

Velika rođendanska proslava okupila je brojna poznata lica iz sportskog i društvenog života Splita. Među uzvanicima su bili nogometaš Marko Livaja sa suprugom Iris, fotografkinja Sonja Dvornik, glumica Ana Gruica Uglešić te pjevač Jole, kao i brojni drugi predstavnici splitske javne scene.

Prema riječima gostiju, slavlje je potrajalo do kasno u noć, uz glazbu, čestitke i svečanu atmosferu kakva i priliči okruglom jubileju. Vanilla je tom prigodom bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a slavljenik je, okružen obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima, nazdravio ulasku u novo životno desetljeće.

Bralić, kojeg prijatelji od milja zovu Keto, godinama je prisutan u društvenom životu grada, a njegova obljetnica još je jednom potvrdila koliko je povezan s istaknutim imenima splitske sportske i estradne scene.