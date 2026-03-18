FOTO Svečano obilježena 36. obljetnica HDZ-a Dugopolje

U Dugopolju je večeras svečano obilježena 36. obljetnica osnutka Hrvatske demokratske zajednice u toj općini. U ozračju prisjećanja na dane stvaranja hrvatske države i odavanja počasti utemeljiteljima stranke, okupljenima su se obratili brojni dužnosnici i uzvanici.

Program obilježavanja započeo je polaganjem cvijeća pred spomenikom hrvatskim braniteljima, gdje su izaslanstva Županijskog i Općinskog odbora HDZ-a odala počast braniteljima i svima koji su sudjelovali u stvaranju neovisne Hrvatske. Okupljene je potom pozdravio predsjednik dugopoljskog HDZ-a i općinski načelnik Perica Bosančić, zahvalivši hrvatskim braniteljima, svim utemeljiteljima Hrvatske demokratske zajednice te prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. U svom govoru osvrnuo se na razvoj Općine Dugopolje, koju je opisao kao "Nove dvore zagore", istaknuvši infrastrukturne projekte, nove sadržaje i investicije koje su obilježile razvoj ove dalmatinske općine.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u svom je obraćanju naglasio kontinuitet rada i razvoja Dugopolja.

"Godinama radite prave stvari u razvoju Dugopolja i zajedno smo gradili i gradit ćemo bolji život ovdje. A sjećam se i onog vašeg velikog transparenta 'HDZ Dugopolje' iz 1990., na prvom skupu HDZ-a u Splitu. On je uspomena na dane stvaranja Hrvatske, a i danas velika obaveza", poručio je Boban.

Politički tajnik HDZ-a i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Ante Sanader rekao je kako je HDZ Dugopolja godinama primjer predanog rada u svojoj sredini. Posebno je istaknuo dobar rejting koji HDZ, prema anketama, uživa na nacionalnoj razini i u desetoj godini mandata.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Ante Mihanović kazao je kako je brojno izaslanstvo Županijskog HDZ-a stiglo u Dugopolje kako bi iskazalo potporu i zahvalnost lokalnoj organizaciji.

"Čestitam Perici na trećem načelničkom mandatu. HDZ Dugopolja i dalje će biti ponos Splitsko-dalmatinskog HDZ-a", izjavio je Mihanović.

Obilježavanju obljetnice nazočili su i brojni gosti i uzvanici, među kojima saborski zastupnik, tajnik HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije i gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin, potpredsjednici ŽO HDZ-a Jakov Vetma i Stipe Čogelja, rizničar Tomislav Buljan, zamjenik župana Ante Šošić, predsjednik HDZ-a Solin Josip Marković, načelnik Hrvaca Dinko Bošnjak, načelnik Otoka Stjepan Norac Kevo, potpredsjednik Općinskog vijeća Otoka Ivan Laco, županijski vijećnik Marin Urlić, član Predsjedništva ŽO Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Ante Petričević, član ŽO ZU HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" i nekadašnji načelnik Dugopolja Zlatko Ževrnja, profesor Stanko Balić, također bivši načelnik općine, predsjednik Općinskog vijeća Dugopolja Alen Smodlaka, županijski vijećnik i predsjednik OO HDZ-a Runovići Petar Bitanga kao i brojni dugopoljski branitelji i članovi HDZ-a.

Svečanost je protekla u znaku zajedništva, prisjećanja na političke početke i naglašavanja važnosti daljnjeg razvoja Dugopolja.