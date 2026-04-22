FOTO Šuta primio predstavnike Viteškog alkarskog društva iz Sinja

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta danas je u zgradi Gradske uprave upriličio prijem za predstavnike Viteškog alkarskog društva iz Sinja, predvođene predsjednikom Stipom Jukićem.

Tom su prigodom predstavnici Viteškog alkarskog društva gradonačelniku svečano uručili službeni poziv za 311. Sinjsku alku, koja će se održati 9. kolovoza ove godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom susreta razgovaralo se o pripremama za ovu jedinstvenu manifestaciju, planiranim projektima te nastavku uspješne suradnje između Grada Splita i Viteškog alkarskog društva. Obostrano je izražena spremnost za njezino daljnje unaprjeđenje, a gradonačelnik Šuta istaknuo je snažnu potporu Društvu u njegovim nastojanjima očuvanja i promicanja hrvatske tradicije.

Posebno je naglašeno kako su sinjski alkari tradicionalno rado viđeni sudionici središnje procesije i svete mise u povodu blagdana sv. Dujma, zaštitnika grada Splita, koja se održava 7. svibnja na Rivi. Predstavnici Društva upoznali su gradonačelnika s tijekom organizacijskih aktivnosti te dodatno istaknuli važnost Sinjske alke kao jedinstvene manifestacije i važnog dijela hrvatske nematerijalne kulturne baštine. Ujedno je istaknuto kako Društvo aktivno surađuje sa srodnim europskim tradicijskim udrugama te redovito sudjeluje na međunarodnim događanjima diljem Europe, gdje uspješno promiče hrvatsku kulturnu baštinu.