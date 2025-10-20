FOTO Splitski pazar u novom ruhu

Na glavnoj gradskoj tržnici postavljeni su novi veliki suncobrani i kišobrani koji će štititi prodavače i posjetitelje od sunca, kiše i vjetra, ali i uljepšati cjelokupan izgled prostora.

Zahvaljujući njihovim većim dimenzijama, osiguravaju bolju zaštitu i veći komfor za prodavače, osobito u ljetnim mjesecima kada su temperature visoke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kupci će tako moći u ugodnijem okruženju birati svježe voće, povrće i druge domaće proizvode, dok će tržnica vizualno dobiti uredniji i suvremeniji izgled.