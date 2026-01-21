FOTO Split se oprašta od Ante Grgurevića

Split se oprostio od Ante Grgurevića na Gripama, na parketu na kojem je u žutom dresu davao srce svom klubu, ali i nesebično prenosio svoje znanje mlađim uzrastima koje je vodio kao trener i učitelj košarke. Uz obitelj, okupili su se njegovi nekadašnji suigrači, prijatelji i poštovatelji.
Među okupljenima su bili Dino Rađa, Josip Pino Grdović, Damir Tvrdić, Domagoj Maroević, Aco Petrović, Predrag Kruščić, Ivan Tomeljak, Mladen Tudor, vaterpolisti Dejan Savičević i Deni Lušić, Mirta Šurjak, članovi Nadzornog odbora KK Split Ivica Bašić i Duje Sučić, gradonačelnik Tomislav Šuta, zamjenik župana Ante Šošić, Ante Mihanović te brojni drugi.
Uz nastup klape Dalmacija, od Ante Grgurevića su se emotivno oprostili nekadašnji suigrači Roko Leni Ukić i Nikola Vujčić, kao i predsjednik Uprave KK Split Ivo Tomasović.
Ispraćaj Ante Grgurevića održat će se danas u 14:45 sati na splitskom groblju Lovrinac.