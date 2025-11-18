FOTO Selak Raspudić podijelila nedavne snimke unutrašnjosti Vjesnika: "Ovako su možda izgledale prostorije zgrada u Černobilu"

Marija Selak Raspudić objavila je na svom Facebook profilu kako se prije nekoliko mjeseci, sasvim slučajno, zatekla unutar zgrade Vjesnika, gdje su je dočekali prizori koji su je, kako kaže, duboko potresli. Uz objavu je priložila i nekoliko fotografija.

Istaknula je kako joj je neshvatljivo da je netko svjesno dopustio propadanje ovog zagrebačkog simbola, dodajući kako ćemo “tek s njega otpuhnuti pepeo – ovoga puta, nažalost, ne samo metaforički”.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Ostavljena, napuštena, oronula, nekada kultna zgrada. Prizori svjesne i namjerne zapuštenosti. Ovako su možda izgledale prostorije zgrada u Černobilu, prolazilo mi je kroz glavu dok sam šetala Vjesnikovim hodnicima, samo… Černobil su ljudi napustili u panici spašavajući gole živote.

A Vjesnik? U njemu kao da je vrijeme stalo, kao da je neki hitan redakcijski sastanak na jednom od katova jer pisaća mašina je još uvijek tu, zajedno s hrpetinom nervozno razbacanih papira. Na drugim pak katovima kao da je netko provalio u potrazi za dosjeima kojih se dokopalo neko spretno piskaralo razotkrivajući gradsku mafiju… Zadnje što biste pomislili tumarajući tim živopisnim hodnicima je da je moguće da se oni već desetljećima ne koriste i da je netko svjesno dozvolio ovakav nered i propadanje.

Simbol Zagreba nije uništio požar, on je odavno uništen nebrigom vlasti, a sada ćemo tek s njega otpuhnuti pepeo, nažalost ovoga puta ne samo metaforički. Građani neka vide, i znaju, a moje pitanje ostaje samo jedno: „Koliko je još takvih sličnih prostora i što se skriva iza njihovih vrata? Treba li i njih vatra očistiti ili će netko ipak nešto poduzeti?"