FOTO Sastanak ravnatelja dalmatinskih bolnica: Nedostaje liječnika i sestara, svima osim jednoj bolnici...

Okupili su se danas u splitskoj bolnici na radnom sastanku ravnateljice i ravnatelji dalmatinskih bolnica - teme su bile raznolike, no sve tište manje-više isti problemi. Manjak stručnog osoblja je zajednički, no dok u splitskoj, šibenskoj i zadarskoj bolnici te veteranskoj bolnici u Kninu gotovo podjednako nedostaje liječnika i medicinskih sestara, dubrovačkoj bolnici čak ne nedostaje toliko sestara, koliko je problem s doktorima.

- Opća bolnica Dubrovnik ima 115 specijalista, 40-ak specijalizanata, a upravo smo završili sistematizaciju koja će pokazati druge brojke, rađena je prema stvarnom stanju, popunjenosti bolničkih postelja... Nedostaje nam još toliko specijalista, ali znatno manje sestara - njih 65 nedostaje, a do sada se baratalo brojkom od 300 i nešto! S te strane možemo biti zadovoljni, kao i što danas puno mladih studira medicinski fakultet u Hrvatskoj, a dosta njih se vraća, rijetko ostaju izvan Dubrovnika... - pozitivne strane je istaknuo ravnatelj Marijo Bekić, napomenuvši i nejednaku distribuciju liječnika pri odabiru specijalizacije. 'Malo studenata želi specijalizirati pedijatriju, anesteziologiji, medicinsku transfuziologiju...' - naveo je kao problem, zbog čega onda bude prosječno jedan let helikopterom mjesečno za splitsku bolnicu s rodiljama i malim pacijentima.

Ravnatelj zadarske bolnice Željko Čulina je naglasio kako od 50-ak medicinskih sestara koje završe školovanje u bolnici završi manji dio, ove godine recimo tek osam.

'Iduće godine će srednju školu završiti samo 38 medicinskih sestara, a u Zadarskoj županiji postoji još Psihijatrijska bolnica Ugljan, Ortopedska bolnica Biograd, Dok zdravlja, Hitna medicinska i preko 20 privatnih poliklinika. Sljedećih nekoliko godina otvorena još tri doma za stare i nemoćne, svi oni traže liječnike i medicinske sestre... Raspisali smo veliki natječaj, ali sve je to na knap. Ali to nije problem samo u Dalmaciji.' - napomenuo je ravnatelj Čulina.

'Na Odjelu imamo šest pedijatara, svakako nam nedostaje pedijatara, ali problem je pitanje nedostatak pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštititi što opterećuje i nas u sekundarnoj zaštiti. U tijeku je dolazak naših specijalizantica i nadam se da ćemo onda 'pokriti' taj kadrovski deficit.' - između ostalog je kazala ravnateljica šibenske bolnice Ivana Skorić, dodajući kako na nivou primarne zdravstvene zaštite u županiji postoji pet timova s tri pedijatra, s tim da jedna kolegica uskoro napušta službu...

Ravnateljica Opće i veteranske bolnice 'Hrvatski ponos' u Kninu Tatijana Šipalo Lilić najveći problem nedostatka medicinskih sestara - jer dva najveća odjela u ovoj bolnici su ona za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb - pokušala je nekako nadoknaditi angažmanom njegovateljica. No, napominje kako smo kao nacija ostarjeli, a to ne prati i socijalni element, nema naime dovoljno domova koji pružaju takvu skrb.

Naravno, uvodno je govorio i domaćin, ravnatelj splitskog KBC-a Krešimir Dolić, koji je podsjetio i kako ispod Sv. Roka postoje ove zdravstvene ustanove, a iznad te linije je 30-ak bolnica, nije jednolika distribucija zdravstvenih usluga na svakom dijelu Hrvatske zbog naših geografskih specifičnosti...

- Nisu u pitanju samo pacijenti iz Dalmacije, nama gravitira i susjedna BiH, ukupno nekih milijun pacijenata, uz specifičnosti otoka, a ljeti se taj broj poveća tri puta.

Inicirali smo ovaj sastanak kako bi podijelili zajedničke izazove u svakodnevnom radu i da čujemo perspektive i planove za razvoj i da vidimo gdje još možemo unaprijediti suradnju, kao jedini tercijarni centar. Čuli smo dakle dosta specifičnosti u radu, a dijelimo i dosta istih problema. Nastavit ćemo ovakve sastanke kako bi i zajednički mogli nastupiti prema ministarstvu i Vladi RH. Imat ćemo jedno zajedničko priopćenje, zahtjev kojeg ćemo uputiti prema ministarstvu i odnosit će se konkretno i na kadrove i na nabavku opreme koju bi Split kao tercijarni centar morao imati poput PET CT uređaja, a zatražit ćemo od resornog ministarstva ispomoć u ljetnim mjesecima koji odavno nisu samo srpanj i kolovoz, kad se veliki dio Hrvatske preseli na jug, uz sve one turiste, što je veliki pritisak i opterećenje na naše djelatnike. - kazao je ravnatelj Dolić, koji je iskoristio priliku i zahvalio ministarstvu jer se posljednjih godina ipak provodila intenzivnija popuna liječničkih kadrova, što se osjeti, no generalno nedostatak liječnika i medicinskih sestara je globalni problem...