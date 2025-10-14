FOTO Ruši se toplana na Blatinama, pogledajte prizore

Još početkom rujna počelo je rušenje toplane na Blatinama, a sve bi uskoro trebalo biti okončano. Upravo danas se počelo s rušenjem dimnjaka.
Riječ je o građevini koja datira iz 1969. godine, a proširena je 1984. godine izgradnjom dodatnog dimnjaka zbog povećane potražnje za grijanjem. Uklanjanje će obuhvatiti postrojenje toplane, dimnjak visine 58,4 metra te tri ukopana spremnika. Uklanjanje će se provoditi u dvije glavne faze: prvo demontaža strojeva i opreme, a zatim uklanjanje nosive konstrukcije kotlovnice i samog dimnjaka. Radovi će se izvoditi bezeksplozivnim metodama korištenjem specijalizirane građevinske mehanizacije, uključujući dijamantno rezanje i spuštanje betonskih segmenata pomoću auto krana. Grad Split je u suradnji s projektantom, posebnu pažnju posvetio sigurnosti okolnih stambenih objekata i Osnovne škole Blatine. Bit će postavljena i privremena zaštita za pješake i promet kako bi se spriječile moguće nezgode uslijed radova s visine. Po dovršetku radova, prostor nekadašnje toplane bit će poravnat s okolnim terenom te privremeno prenamijenjen za parkiranje stanara, sve do realizacije projekta izgradnje nove garaže.
Počelo rušenje splitske toplane na Blatinama. Evo što stiže na njeno mjesto
Podsjetimo, Grad Split je u travnju ove godine donio Odluku o odabiru najpovoljnijeg izvođača u otvorenom postupku javne nabave (evidencijski broj 51/2025/MV). Prema službenom dokumentu, za izvođenje radova odabrana je tvrtka TGT – ADRIATIK d.o.o. iz Pule, čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija.
Procijenjena vrijednost nabave bila je 500 tisuća eura, a ugovor s pulskom tvrtkom vrijedan je 426.337,50 eura bez PDV-a, odnosno 532.921,88 eura s uključenim PDV-om.
ŠUTA NA BLATINAMA "Određene garaže su ugovorene, ali nisu osigurana financijska sredstva"
Inače, jedan od radnika za vrijeme rušenje vodom polijeva dimnjak, no unatoč tome - cijeli je kvart u oblaku dima. Prašina od posljedica rušenja prekrila je sve živo - stabla, kante za smeće, automobile...
Pogledajte kako sve to izgleda kroz objektiv našeg Igora Jakšića.