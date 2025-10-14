FOTO Ruši se toplana na Blatinama, pogledajte prizore

Još početkom rujna počelo je rušenje toplane na Blatinama, a sve bi uskoro trebalo biti okončano. Upravo danas se počelo s rušenjem dimnjaka.

Riječ je o građevini koja datira iz 1969. godine, a proširena je 1984. godine izgradnjom dodatnog dimnjaka zbog povećane potražnje za grijanjem. Uklanjanje će obuhvatiti postrojenje toplane, dimnjak visine 58,4 metra te tri ukopana spremnika. Uklanjanje će se provoditi u dvije glavne faze: prvo demontaža strojeva i opreme, a zatim uklanjanje nosive konstrukcije kotlovnice i samog dimnjaka. Radovi će se izvoditi bezeksplozivnim metodama korištenjem specijalizirane građevinske mehanizacije, uključujući dijamantno rezanje i spuštanje betonskih segmenata pomoću auto krana. Grad Split je u suradnji s projektantom, posebnu pažnju posvetio sigurnosti okolnih stambenih objekata i Osnovne škole Blatine. Bit će postavljena i privremena zaštita za pješake i promet kako bi se spriječile moguće nezgode uslijed radova s visine. Po dovršetku radova, prostor nekadašnje toplane bit će poravnat s okolnim terenom te privremeno prenamijenjen za parkiranje stanara, sve do realizacije projekta izgradnje nove garaže.

Podsjetimo, Grad Split je u travnju ove godine donio Odluku o odabiru najpovoljnijeg izvođača u otvorenom postupku javne nabave (evidencijski broj 51/2025/MV). Prema službenom dokumentu, za izvođenje radova odabrana je tvrtka TGT – ADRIATIK d.o.o. iz Pule, čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija.

Procijenjena vrijednost nabave bila je 500 tisuća eura, a ugovor s pulskom tvrtkom vrijedan je 426.337,50 eura bez PDV-a, odnosno 532.921,88 eura s uključenim PDV-om.

Inače, jedan od radnika za vrijeme rušenje vodom polijeva dimnjak, no unatoč tome - cijeli je kvart u oblaku dima. Prašina od posljedica rušenja prekrila je sve živo - stabla, kante za smeće, automobile...

Pogledajte kako sve to izgleda kroz objektiv našeg Igora Jakšića.