Počelo rušenje splitske toplane na Blatinama. Evo što stiže na njeno mjesto

U Splitu je započelo rušenje tornja nekadašnje gradske toplane na Blatinama. Teška mehanizacija već je na terenu, a radovi će trajati određeno vrijeme, potvrdili su iz Grada.

Podsjetimo, Grad Split je u travnju ove godine donio Odluku o odabiru najpovoljnijeg izvođača u otvorenom postupku javne nabave (evidencijski broj 51/2025/MV). Prema službenom dokumentu, za izvođenje radova odabrana je tvrtka TGT – ADRIATIK d.o.o. iz Pule, čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija.

Procijenjena vrijednost nabave bila je 500 tisuća eura, a ugovor s pulskom tvrtkom vrijedan je 426.337,50 eura bez PDV-a, odnosno 532.921,88 eura s uključenim PDV-om.

Tri pristigle ponude

U postupku su zaprimljene tri ponude – osim odabranog TGT – ADRIATIK-a, javile su se i tvrtke JONING d.o.o. iz Zagreba te GRAĐEVNO ZEC d.o.o. iz Splita. Ponuda JONING-a proglašena je neprihvatljivom jer tvrtka nije dokazala da raspolaže potrebnim stručnim kadrom, što je bio uvjet iz Dokumentacije o nabavi.

Grad Split primijenio je zakonski rok mirovanja prije sklapanja ugovora, a svim ponuditeljima omogućeno je pravo na žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Parkiralište kao privremeno rješenje

Nakon uklanjanja toplane, zemljište će biti poravnato i privremeno prenamijenjeno u parkiralište za stanare Blatina. Time se, kažu iz Grada, želi barem kratkoročno poboljšati dostupnost parkirnih mjesta dok se ne izgradi planirana garaža.

"Radovi će se izvoditi uz stroge sigurnosne mjere kako bi se zaštitili okolni objekti i prolaznici", poručili su iz gradske uprave prije nekoliko mjeseci.

Problem nedostatka parkirnih mjesta muči stanovnike Blatina već godinama, a gradske vlasti nadaju se da će ovaj potez barem privremeno olakšati svakodnevicu u kvartu.