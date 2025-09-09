ŠUTA NA BLATINAMA "Određene garaže su ugovorene, ali nisu osigurana financijska sredstva"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta obašao je toplanu na Blatinama koja je trenutno u fazi uklanjanja.

Riječ je o građevini koja datira iz 1969. godine, a proširena je 1984. godine izgradnjom dodatnog dimnjaka zbog povećane potražnje za grijanjem. Uklanjanje će obuhvatiti postrojenje toplane, dimnjak visine 58,4 metra te tri ukopana spremnika. Uklanjanje će se provoditi u dvije glavne faze: prvo demontaža strojeva i opreme, a zatim uklanjanje nosive konstrukcije kotlovnice i samog dimnjaka. Radovi će se izvoditi bezeksplozivnim metodama korištenjem specijalizirane građevinske mehanizacije, uključujući dijamantno rezanje i spuštanje betonskih segmenata pomoću auto krana. Grad Split je u suradnji s projektantom, posebnu pažnju posvetio sigurnosti okolnih stambenih objekata i Osnovne škole Blatine. Bit će postavljena i privremena zaštita za pješake i promet kako bi se spriječile moguće nezgode uslijed radova s visine. Po dovršetku radova, prostor nekadašnje toplane bit će poravnat s okolnim terenom te privremeno prenamijenjen za parkiranje stanara, sve do realizacije projekta izgradnje nove garaže.

Vrijednost radova uklanjanja iznosi 532.921,88 EUR-a s PDV-om, izvođač radova je TGT – Adriatik, a predviđeni rok završetka je 21. listopada 2025. godine.

"Ovo je nastavak obilaska svih gradskih kotara i mjesnih odbora. Cilj je da prođemo sa svim predsjednicima gradskih kotara i mjesnih odbora njihove probleme kojima su zaokupirani. Cilj je da ih riješimo", kazao je uvodno Šuta te nastavio:

"Danas smo na lokaciji toplane koja je u fazi rušenja. 535 tisuća eura je vrijednost projekta s PDV-om. Sastoji se od dvije faze, druga faza je u tijeku, a ono što očekujemo je da bude, nakon što se sve poravna, omogućen parking te da u budućnosti Grad Split krene u pripremu projekta izgradnje garaže. Znamo svi da je potrebna izgradnja novih parkirnih mjesta, a ono što bi u perspektivi željeli je da se izgradi oko 640 parkirnih mjesta. Određene analize su napravljene, nakon toga bi se trebalo krenuti s izradom glavnog projekta i mi očekujemo da se sve financijske konstrukcije zatvore i da se krene u realizaciju ovog važnog projekta odnosno izgradnje garažnog objekta sa svim pratećim sadržajima."

Kazao je Šuta i da postoje određeni izazovi oko izgradnje garaža na području grada, ali o tome će se detaljnije osvrnuti u budućnosti.

"Određene garaže su ugovorene, ali nisu osigurana financijska sredstva. Moj zadatak, kao gradonačelnika, je da probleme koje sam naslijedio i riješim", kazao je Šuta.

Goran Šarotić, predsjednik kotara Blatine-Škrape, kaže da toplana nije u funkciji više od 20 godina te da je zadovoljan što se napokon krenulo s rušenjem.

"Rušenje toplane je preduvjet za izgradnju garaže, što će nam dati novih 630-640 parkirnih mjesta, prema sadašnjim planovima", kaže Šarotić te dodaje da bi bio sretan kad bi se garaža izgradila u roku od pet godina.