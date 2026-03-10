FOTO Roditelji šokirani sadržajem slikovnice za djecu od tri do pet godina. Pitali smo stručnjake je li primjerena

Nakon što je zadarska izdavačka kuća Forum tijekom 2024. objavila slikovnicu „Odakle dolaze bebe?“ nizozemske autorice Pauline Oud, namijenjenu djeci u dobi od tri do pet godina, pokrenula se žustra rasprava među roditeljima. Dio njih reagirao je s negodovanjem, smatrajući da knjiga na previše izravan način objašnjava nastanak života i mehaniku spolnog odnosa, što, tvrde, nije primjereno djeci vrtićke dobi.

A da su roditelji zgroženi, uvjerili smo se i sami. Naime, na ovu smo slikovnicu nedavno naišli u jednom većem trgovačkom lancu gdje je bila izložena na policama s dječjim knjigama. Dok su je roditelji listali, bilo je vidljivo njihovo iznenađenje i nelagoda. Nekoliko njih komentiralo je kako ih je sadržaj zatekao. Upravo takve reakcije, koje se mogu čuti i na društvenim mrežama, potaknule su širu raspravu o tome gdje je granica između edukacije i neprimjerenog sadržaja za najmlađe.

S druge strane, izdavač ističe kako u sadržaju ne vidi ništa sporno te da je svrha slikovnice potaknuti otvoren razgovor o tijelu, obitelji i odrastanju.

Izdavač ne vidi problem

U opisu knjige na internetskoj stranici izdavačke kuće navodi se kako slikovnica prati djevojčicu Noru koja će uskoro postati starija sestra. Njezina mama nosi bebu u trbuhu, a Nora, kao i mnoga djeca, postavlja niz pitanja: kako beba raste, kako dolazi na svijet i kada će izaći iz maminog trbuha.

„Ova knjiga na temelju kratkih, prepoznatljivih situacija odgovara na pitanja koja djeca često postavljaju. Djeca imaju ‘leptiriće u trbuhu’ kada upoznaju vlastito tijelo, kada se prvi put zaljube ili kada otkriju intimu i seksualnost. To je sasvim prirodno“, stoji u opisu slikovnice.

Knjiga je dio zbirke Leptirići u tvojem trbuhu, koja, prema riječima izdavača, kroz jednostavan i interaktivan pristup djecu upoznaje s temama poput tijela, reprodukcije, osjećaja, obitelji i odnosa. Ideja je, navode, olakšati roditeljima razgovor o pitanjima koja djeca spontano postavljaju tijekom odrastanja.

Ipak, brojni roditelji na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost jer smatraju da se u slikovnici previše detaljno opisuje spolni odnos. Stručnjaci upozoravaju da je u takvim situacijama važno pronaći ravnotežu između otvorenosti i razvojne primjerenosti.

„Tema nije problem, ali način mora biti primjeren dobi“

Razgovarali smo sa splitskom dječjom psihologinjom Žanom Pavlović koja ističe kako razgovor s djecom o tijelu i nastanku života nije problematičan sam po sebi, ali način na koji se to čini mora biti prilagođen djetetovoj dobi.

„Ako dijete postavi pitanje, uvijek je dobro odgovoriti iskreno, ali razvojno primjereno. Za djecu predškolske dobi obično je dovoljno objasniti da se mama i tata vole i da beba raste u maminom trbuhu. Starijoj djeci mogu se dati detaljnija objašnjenja, ali bez eksplicitnih izraza koji ih mogu zbuniti ili uplašiti“, objašnjava Pavlović.

Pavlović smatra kako previše detaljan opis spolnog odnosa nije primjeren djeci vrtićke dobi jer može izazvati zbunjenost umjesto razumijevanja. Upravo zbog toga, dodaje, dio roditelja reagirao je burno.

„Roditelji imaju pravo odlučiti što će njihova djeca čitati i s kakvim će se sadržajem susretati. Uvijek savjetujem roditeljima da prije kupnje pregledaju slikovnice i procijene jesu li primjerene njihovom djetetu“, kaže Pavlović.

„Seksualnost kod djece prisutna je od rođenja“

Sličnog je mišljenja i psihologinja Dora Mitrović, koja naglašava da je dječja seksualnost dio prirodnog razvoja, ali se bitno razlikuje od seksualnosti odraslih.

„Seksualnost kod djece prisutna je od rođenja kao dio normalnog razvoja. Rano istraživanje vlastitog tijela i osjećaja ugode može se javiti između prve i treće godine života, dok intenzivnije istraživanje vlastitog i tuđeg tijela najčešće počinje između treće i šeste godine. U tom razdoblju djeca razvijaju znatiželju o vlastitom tijelu i razlikama između dječaka i djevojčica“, objašnjava Mitrović.

Posebnu zabrinutost stručnjaci danas vide u dostupnosti internetskog sadržaja koji djeca mogu vidjeti bez nadzora odraslih.

„Internet sadrži neograničenu količinu sadržaja koji nije primjeren djeci. Zbog toga je izuzetno važno da roditelji imaju nadzor nad korištenjem računala, mobitela i drugih digitalnih uređaja. Izlaganje eksplicitnim sadržajima u ranoj dobi može imati štetan utjecaj na emocionalni razvoj djeteta jer djeca često nemaju kapacitet razumjeti ono što vide“, zaključuje Mitrović.