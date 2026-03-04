FOTO Procvjetali su bajami po Imotskoj krajini. Prizori su nestvarni

Početak ožujka u Imotskoj krajini donosi prizore koji svake godine iznova oduzimaju dah. Diljem krških polja, uz stare suhozide, napuštene kuće i uske makadamske putove procvjetali su bajami, jedno od najranijih proljetnih stabala u Dalmaciji.

Njihovi nježni bijelo-ružičasti cvjetovi pojavljuju se dok je ostatak prirode još uvijek uspavan, pa krajolik na nekoliko tjedana dobije gotovo nestvaran izgled. Upravo zato mnogi fotografi i ljubitelji prirode svake godine početkom proljeća obilaze sela Imotske krajine u potrazi za najljepšim prizorima.

Naš fotograf proveo je dan obilazeći sela i brežuljke ovog kraja kako bi zabilježio bajame u punom cvatu. Uz stare kamene kuće, među suhozidima i na rubovima polja, ova stabla stvaraju prizore koji izgledaju kao da su izašli iz nekog starog dalmatinskog razgledničkog albuma.

U nastavku pogledajte izbor najljepših fotografija procvalih bajama iz Imotske krajine našeg Igora Jakšića.