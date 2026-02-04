FOTO Prepoznajete li ga? Policija traži ovog muškarca

Istarska policija traga za počiniteljem koji je 30. siječnja nešto iza 13 sati u Babićima kod Umaga iz nezaključanog automobila otuđio novčanik s osobnim ispravama i bankovnim karticama u vlasništvu 46-godišnjakinje, a potom s bankomata podignuto nekoliko stotina eura.

Na fotografiji se nalazi osoba koja bi mogla imati saznanja o događaju te pozivamo građane, ako prepoznaju osobu ili imaju druge korisne informacije o ovom događaju da se jave u Policijsku postaju Umag - Umago s ispostavom Buje - Buie, na brojeve telefona 192 ili 052 533 439 ili putem e-maila pp.umag@mup.hr.

Informacije se mogu dostaviti i anonimno.