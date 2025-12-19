FOTO Predblagdanska akcija splitske policije: U Prugovu uhvaćen s gotovo kilogramom marihuane

Policijski službenici su 18. prosinca 2025. godine zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 49-godišnji muškarac, a u kojem je zatečena droga marihuana.

Pregledom vozila pronađene su dvije staklenke s drogom marihuanom ukupne težine 120 grama. Slijedom navedenog provedene su i pretrage kuća koje osumnjičeni koristi na području Prugova, gdje je pronađeno dodatnih 835 grama droge marihuane te četiri stabljike marihuane s cvjetovima i vrhovima.

Ukupno je oduzeto 955 grama droge marihuane.

Nad osumnjičenim je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nakon čega je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.