FOTO Požar u Krušvaru ugašen nakon tri i pol sata, izgorjelo 6,5 hektara trave i kamenjara

Požar koji je danas oko 17 sati planuo na jugozapadnoj strani brda Trapošnjik, na području Krušvara, ugašen je u 20:30 sati.

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Trilj i DVD-a Dicmo s ukupno četiri vozila i osam vatrogasaca.

Prema prvim informacijama, požar je zahvatio oko 6,5 hektara trave i niskog raslinja na kamenjaru. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je stavljena pod kontrolu te je spriječeno njezino daljnje širenje.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.