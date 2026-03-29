FOTO Požar u Krušvaru ugašen nakon tri i pol sata, izgorjelo 6,5 hektara trave i kamenjara

Požar koji je danas oko 17 sati planuo na jugozapadnoj strani brda Trapošnjik, na području Krušvara, ugašen je u 20:30 sati.
Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Trilj i DVD-a Dicmo s ukupno četiri vozila i osam vatrogasaca.
Prema prvim informacijama, požar je zahvatio oko 6,5 hektara trave i niskog raslinja na kamenjaru. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je stavljena pod kontrolu te je spriječeno njezino daljnje širenje.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
1
0