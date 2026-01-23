FOTO Pogledajte što je dočekalo jednog vozača u Splitu

Neodgovorno parkiranje u blizini ustanova koje svakodnevno primaju djecu i korisnike s posebnim potrebama nije "sitnica" – nego direktna prijetnja sigurnosti i normalnom funkcioniranju službi. Upravo takav prizor zabilježen je u Splitu, na prilazu Centru Juraj Bonači.

Na fotografiji se vidi tamni Volkswagen parkiran tako da očito zauzima prolaz, a na vjetrobranskom staklu ostavljena je rukom napisana poruka – dovoljno jasna i dovoljno ljutita da ne ostavlja puno prostora za dilemu oko problema koji je nastao. "KRALJU. BLOKIRAŠ ULAZ U CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA!!! HITNA NE MOŽE PROĆI!!!"

Poruka govori sve: netko je zbog blokiranog prolaza bio prisiljen reagirati odmah i upozoriti vozača da ovakvo ponašanje ima posljedice. Jer ovdje se ne radi o tome "gdje je tko stao na pet minuta", nego o pristupu ustanovi koja mora biti dostupna u svakom trenutku – roditeljima, kombijima za prijevoz korisnika, zaposlenicima, ali i hitnim službama.