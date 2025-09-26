FOTO Pogledajte kako se parkiraju vozači na Marjanu

Nevjerojatan prizor zabilježen je u petak navečer na Marjanu, gdje je vozač parkirao svoj automobil doslovno unutar autobusne stanice, blokirajući prostor namijenjen putnicima.

"Prolazio sam i nisam mogao vjerovati vlastitim očima, čovjek je parkirao auto usred stanice, kao da mu je to privatni parking. To je bezobrazluk bez presedana! Ovo je sramota i vrijeme je da policija konačno počne kažnjavati ovakve idiote, jer drugačije očito ne ide", kaže čitatelj koji nam je poslao fotografije.

