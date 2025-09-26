Close Menu

FOTO Pogledajte kako se parkiraju vozači na Marjanu

Novi level bahatosti

Nevjerojatan prizor zabilježen je u petak navečer na Marjanu, gdje je vozač  parkirao svoj automobil doslovno unutar autobusne stanice, blokirajući prostor namijenjen putnicima.

"Prolazio sam i nisam mogao vjerovati vlastitim očima, čovjek je parkirao auto usred stanice, kao da mu je to privatni parking. To je bezobrazluk bez presedana! Ovo je sramota i vrijeme je da policija konačno počne kažnjavati ovakve idiote, jer drugačije očito ne ide", kaže čitatelj koji nam je poslao fotografije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
4
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
3