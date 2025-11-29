FOTO Pogledajte kako izgleda centar Splita pred početak Adventa

Split je danas okupalo pravo kasnojesensko sunce – vedro, toplo i bez ijednog daška vjetra. Idealno vrijeme izmamilo je Splićane i goste u šetnju centrom grada, gdje se već osjeti lagano predblagdansko uzbuđenje.

Terase kafića na Rivi i u staroj jezgri bile su pune od ranog popodneva. U fotogaleriji se vidi razigrana atmosfera: šetači, obitelji s djecom, turisti koji obilaze Dioklecijanovu palaču, i oni koji su jednostavno izišli popiti kavu “na sunce”.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U gradu se užurbano završavaju posljednje pripreme za Advent koji službeno počinje sutra. Dok se postavljaju kućice i provjerava rasvjeta, današnje vrijeme omogućilo je svima da još jednom bez jakni i bunde prošetaju gradom prije nego što Split uroni u blagdanski ugođaj.

Pogledajte našu galeriju.