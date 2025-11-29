FOTO Pogledajte kako izgleda centar grada pred početak Adventa

Splitski Advent službeno se otvara danas, a sve kreće u 17 sati paljenjem prve adventske svijeće u Đardinu. Kako je potvrdio Siniša Gašparević iz Parkova i nasada, sve je spremno za početak blagdanskog razdoblja.

"U 17 sati palimo adventsku sviću, a mislim da sve izgleda stvarno lijepo i da će građani biti zadovoljn", poručio je Gašparević, zadovoljan završnim pripremama i uređenjem prostora.

Iz Grada su posebno naglasili da su ove godine uložili dodatni trud u uređenje Đardina. Antonija Eremut Erceg najavila je bogat početni program i pozvala građane da se pridruže.

"Ove godine smo se posebno potrudili oko Đardina i željeli smo ga dodatno uljepšati za adventsko vrijeme. Tu je veliki adventski vijenac na kojem ćemo paliti svijeće. Prije toga ćemo u kapeli sv. Mira otvoriti jaslice autora Nene Mikulića, a potom i izložbu u Etnografskom muzeju. Pozivamo sve građane da nam se pridruže", rekla je Eremut Erceg.

Splitski Advent tako ulazi u još jedno blagdansko izdanje s naglaskom na tradiciju, okupljanje i svečani ugođaj u samom srcu grada.