Close Menu

FOTO Pogledajte kakav je zalazak sunca večeras bio u Splitu

Prizor je fotografiran s Katalinića briga

Nebo nad Splitom večeras je priredilo pravi vizualni spektakl. Nakon dana obilježenog kišom i jakim jugom, pred zalazak sunca oblaci su se djelomično razmaknuli, a iznad grada su se pojavile snažne nijanse crvene, narančaste i ljubičaste boje.

Prizor je fotografiran s Katalinića briga, odakle se pruža pogled na luku i otvoreno more, što je dodatno naglasilo dramatičnost neba. Sunčeve zrake probijale su se kroz slojeve oblaka, stvarajući izražene kontraste i refleksije koje su trajale tek nekoliko minuta.

Takvi zalasci sunca često se pojavljuju nakon nestabilnog vremena, a večerašnji prizor još jednom je pokazao koliko nebo nad Splitom može biti dojmljivo upravo nakon oluja i kiše.

WhatsApp Image 2026 01 25 at 16 57 53 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0