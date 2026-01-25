FOTO Pogledajte kakav je zalazak sunca večeras bio u Splitu

Nebo nad Splitom večeras je priredilo pravi vizualni spektakl. Nakon dana obilježenog kišom i jakim jugom, pred zalazak sunca oblaci su se djelomično razmaknuli, a iznad grada su se pojavile snažne nijanse crvene, narančaste i ljubičaste boje.

Prizor je fotografiran s Katalinića briga, odakle se pruža pogled na luku i otvoreno more, što je dodatno naglasilo dramatičnost neba. Sunčeve zrake probijale su se kroz slojeve oblaka, stvarajući izražene kontraste i refleksije koje su trajale tek nekoliko minuta.

Takvi zalasci sunca često se pojavljuju nakon nestabilnog vremena, a večerašnji prizor još jednom je pokazao koliko nebo nad Splitom može biti dojmljivo upravo nakon oluja i kiše.