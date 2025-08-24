FOTO Počela je Vučkovića dječja alka, pogledajte atmosferu

U zaseoku Vučkovići u Brnazama danas se održava tradicionalna Vučkovića dječja alka, kulturno-turistička manifestacija i pučka fešta koja se kontinuirano priređuje od 1955. godine.

Manifestacija se održava svake godine u kolovozu, pred kraj alkarskih svečanosti, u sklopu programa Dana Alke i Velike Gospe, a simbolično podsjeća na slavnu pobjedu Sinjana nad Osmanlijama 1715. godine. Prema lokalnim predanjima, dječja alkarska natjecanja održavala su se u Vučkovićima i ranije, ali neredovito zbog ratnih i poslijeratnih okolnosti.

Pravila natjecanja i ceremonijal gotovo su u potpunosti preuzeti iz „velike“ Sinjske alke – od bodovanja do protokola – s jednom posebnom razlikom: u priredbi sudjeluju samo dječaci do 10 godina starosti koji nose prezime Vučković. Oni, poznati kao alkarići, alku trče na nogama odjeveni u replike alkarskih odora, a njihove nadmetanje uvijek izaziva veliko zanimanje i ponos cijele zajednice.

Vučkovića dječja alka već desetljećima čuva i prenosi alkarsku tradiciju na najmlađe, ostajući nezaobilazni dio kulturnog identiteta Sinja i Cetinske krajine.