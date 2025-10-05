FOTO Počela je kiša na Rivi, ali trkači ne odlaze kući

Iako je nešto prije podne nad Splitom počela padati kiša, to nije spriječilo tisuće građana da sudjeluju u humanitarnoj utrci Race for the Cure, koja se danas održava povodom Nacionalnog dana ružičaste vrpce.

Na utrci se okupilo gotovo 5000 sudionika, a do sada je prikupljen rekordan iznos od 70.000 eura, koji će biti namijenjen kupnji magnetne rezonance za KBC Split – prve takve u javnom zdravstvu u Hrvatskoj, posebno namijenjene onkološkim pacijentima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Splitska Riva jutros je, unatoč oblacima i vjetru, bila prepuna ružičastih majica, balona i osmijeha. Trčalo se, hodalo i plesalo – sve u znak podrške ženama koje se bore protiv raka dojke i u čast onih koje su tu bitku izgubile.

Na događaju su se pojavila i brojna poznata lica. Među sudionicima su bili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je pozdravio okupljene i zahvalio organizatorima na sjajnoj inicijativi, te bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji se pridružio utrci i poručio da Split još jednom pokazuje veliko srce.

U masi trkača bio je i Ivica Puljak, a njegova supruga Marijana Puljak objavila je fotografiju s Rive na svom Facebook profilu, uz poruku podrške i zahvalu svim volonterima i organizatorima koji, kako je napisala, “svake godine vraćaju vjeru u dobrotu i zajedništvo”.

Cijeli protekli tjedan u Splitu bio je posvećen Pink vrpci – od flashmoba na Rivi, preko dron showa iznad grada, do spuštanja ružičaste vrpce sa zvonika sv. Duje. Današnja utrka za život simbolično je zaokružila tjedan ispunjen solidarnošću i porukama nade.