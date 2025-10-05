Close Menu

FOTO Počela je kiša na Rivi, ali trkači ne odlaze kući

Na utrci se okupilo gotovo 5000 sudionika

Iako je nešto prije podne nad Splitom počela padati kiša, to nije spriječilo tisuće građana da sudjeluju u humanitarnoj utrci Race for the Cure, koja se danas održava povodom Nacionalnog dana ružičaste vrpce.

Na utrci se okupilo gotovo 5000 sudionika, a do sada je prikupljen rekordan iznos od 70.000 eura, koji će biti namijenjen kupnji magnetne rezonance za KBC Split – prve takve u javnom zdravstvu u Hrvatskoj, posebno namijenjene onkološkim pacijentima.

Splitska Riva jutros je, unatoč oblacima i vjetru, bila prepuna ružičastih majica, balona i osmijeha. Trčalo se, hodalo i plesalo – sve u znak podrške ženama koje se bore protiv raka dojke i u čast onih koje su tu bitku izgubile.

Na događaju su se pojavila i brojna poznata lica. Među sudionicima su bili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je pozdravio okupljene i zahvalio organizatorima na sjajnoj inicijativi, te bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji se pridružio utrci i poručio da Split još jednom pokazuje veliko srce.

U masi trkača bio je i Ivica Puljak, a njegova supruga Marijana Puljak objavila je fotografiju s Rive na svom Facebook profilu, uz poruku podrške i zahvalu svim volonterima i organizatorima koji, kako je napisala, “svake godine vraćaju vjeru u dobrotu i zajedništvo”.

Cijeli protekli tjedan u Splitu bio je posvećen Pink vrpci – od flashmoba na Rivi, preko dron showa iznad grada, do spuštanja ružičaste vrpce sa zvonika sv. Duje. Današnja utrka za život simbolično je zaokružila tjedan ispunjen solidarnošću i porukama nade.

