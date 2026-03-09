FOTO 'Pao' diler iz Splita! Pogledajte što su policajci zatekli kod njega

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim muškarcem, za kojeg je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U petak, 6. ožujka 2026. godine, policija je postupala prema osumnjičeniku na području Splita, gdje su pronašli i oduzeli dva paketa s ukupno 572,3 grama heroina. Osim toga, muškarac je posjedovao digitalnu vagu s vidljivim ostacima droge, namijenjenu za preprodaju.

Nastavkom kriminalističkog istraživanja, policija je u stanu koji koristi pronašla još tri grama heroina.

Važno je napomenuti da je isti muškarac već tri puta prijavljivan za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Uz kaznenu prijavu, osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku, a nadležni sud mu je odredio istražni zatvor.