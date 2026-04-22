FOTO Ovo su prizori na Splitu 3

Gradski kotar Split 3 nastavlja s uređenjem javnih površina, a najnoviji prizor iz kvarta još je jedan primjer kako se i velike betonske površine mogu uspješno pretvarati u ljepše, ugodnije i zelenije prostore za život. Kako je objavljeno na Facebook stranici Gradskog kotara Split 3, "Moj Split 3", koju vodi predsjednica kotara Ivana Zelić (HDZ), u tijeku je ozelenjavanje velikih betonskih površina sadnjom stabala.

Riječ je o potezu koji stanovnici zasigurno pozdravljaju, jer upravo stabla i zelenilo prostoru daju toplinu, ljepši izgled i osjećaj ugode, a istovremeno ublažavaju dojam sivila koje beton često ostavlja.

Cvijeće, zelenilo i ljepši izgled kotara

Split 3 posljednjih godina sve više pokazuje koliko uredan, njegovan i zelen kvart može biti važan za kvalitetu života njegovih stanovnika. Uređene površine, cvijeće i novo zelenilo dodatno uljepšavaju kotar, koji ovakvim zahvatima dobiva još privlačniji i ugodniji izgled.

Posebno veseli što se ovakvi primjeri ozelenjavanja sve češće mogu vidjeti, jer će s vremenom krošnje stabala dati potrebnu hladovinu i prostoru donijeti sasvim novu vizuru.