FOTO Ovo je mjesto nesreće gdje je poginula jedna osoba

Danas, oko 10 sati, u mjestu Budimiri na području općine Trilj, došlo je do prometne nesreće. Na fotografijama se vidi mjesto nesreće, a vidljive su posljedice teškog sudara osobnog i teretnog vozila. Na terenu su bili policija i vatrogasci.

Prema zasad dostupnim informacijama, u nesreći je smrtno stradala jedna osoba. Na terenu su prisutne policija i ostale nadležne službe koje provode očevid, zbog čega se promet ovom dionicom odvija usporeno i uz regulaciju.

Policija apelira na vozače koji prolaze ovim područjem da budu dodatno oprezni, prilagode brzinu uvjetima na cesti te poštuju upute službenih osoba.