Tragedija u Dalmatinskoj zagori: U sudaru osobnog i teretnog vozila poginula jedna osoba

Danas, 9. siječnja 2026., oko 10:00 sati, na području općine Trilj, u mjestu Budimiri, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobno i teretno vozilo.

Prema dostupnim informacijama, u nesreći je smrtno stradala jedna osoba. Na mjestu događaja u tijeku je postupanje nadležnih službi, a promet se odvija otežano.

Vozače koji se kreću tom dionicom ceste policija poziva na dodatan oprez te preporučuje prilagodbu brzine i poštivanje uputa na terenu.