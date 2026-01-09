Close Menu

Tragedija u Dalmatinskoj zagori: U sudaru osobnog i teretnog vozila poginula jedna osoba

Oglasila se PU splitsko-dalmatinska

Danas, 9. siječnja 2026., oko 10:00 sati, na području općine Trilj, u mjestu Budimiri, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobno i teretno vozilo.

FOTO Ovo je mjesto nesreće gdje je poginula jedna osoba

Prema dostupnim informacijama, u nesreći je smrtno stradala jedna osoba. Na mjestu događaja u tijeku je postupanje nadležnih službi, a promet se odvija otežano.

Vozače koji se kreću tom dionicom ceste policija poziva na dodatan oprez te preporučuje prilagodbu brzine i poštivanje uputa na terenu.

