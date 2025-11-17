FOTO Ovako večeras izgleda Sinj

Ovako večeras izgleda Sinj uoči Mimohoda sjećanja.



U 18:00 sati u Bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije služena je sveta misa za branitelje i žrtve Vukovara, Škabrnje i svih stradalnika Domovinskoga rata.

Nakon mise, ulicama grada krenuo je tradicionalni Mimohod sjećanja prema Vukovarskoj ulici.

Gradonačelnik Miro Bulj pozvao je sve građane da paljenjem svijeća i lampiona pokažu kako plamen sjećanja na žrtve Domovinskog rata nikada neće biti ugašen – nego će vječno gorjeti u srcima Sinjana.